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Интерфакс-АВН

Патрушев и президент Ирана на встрече в Тегеране обсудили международные проблемы

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Ирана Эбрахим Раиси принял в Тегеране секретаря Совбеза России Николая Патрушева, сообщили в среду в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"На встрече обсуждены различные вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд международных проблем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели в Тегеране консультации по вопросам безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран.

В ходе консультаций Патрушев и Шамхани обсудили Украину, взаимодействие на международной арене, борьбу с вмешательством западных спецслужб во внутренние дела.

"Подчеркнута важность наращивания обмена опытом по развитию экономического потенциала России и Ирана и выстраиванию внешнеторговых связей в условиях санкционного давления", - заявили в Совбезе РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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