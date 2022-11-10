Мишустин отметил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может

Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении российских войск быть не может, так как от этого зависит их жизнь и эффективность.

"Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может. От этого зависит эффективность наших воинов на поле боя, их жизнь и здоровье", - сказал Мишустин на совещании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент провел совещание по вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ и особо отметил необходимость действовать не по бюрократическим нормативам и инструкциям, а добиваться конкретного, нужного для всех результата, выстроив при этом системную работу.