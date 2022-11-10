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РИА Новости

Мишустин: нужно сконцентрировать ресурсы на конкретных задачах спецоперации

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Премьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Источник изображения: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мишустин: каждый рубль для помощи ВС РФ нужно использовать максимально эффективно

МОСКВА, 9 ноября/ Радио Sputnik. Выделяемые для оказания помощи ВС РФ средства должны использоваться максимально эффективно, ресурсы необходимо сконцентрировать на конкретных задачах специальной военной операции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин выступил на заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, в ходе своего выступления он отметил важность грамотного финансирования.

"Важный момент – финансирование. Каждый рубль из тех средств, которые мы выделяем на эти цели, должен быть использован максимально эффективно. Поэтому ресурсы нужно сконцентрировать на конкретных задачах специальной военной операции", – приводит РИА Новости его слова.

Глава правительства добавил, что "никто не снимал обязанности по сохранению устойчивости экономики, всей нашей финансовой системы".

"Это задача не только экономического блока, но зона ответственности всей исполнительной власти страны", – подчеркнул премьер.

Ранее радио Sputnik рассказало, что может войти в паек для бойцов Росгвардии.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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