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ТАСС

Госдума приняла закон об оценке соответствия космической техники двойного назначения

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Законом закрепляется, что ГК "Роскосмос" вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных законом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, определяющий порядок оценки соответствия космической техники двойного назначения, которая предназначена для использования в научных и социально-экономических целях. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон вводит новые понятия "космическая система", "космический комплекс", "объекты космической инфраструктуры", "составные части космических систем и космических комплексов", "космическая техника научного и социально-экономического назначения", "космическая техника двойного назначения". Согласно документу, правительство РФ будет утверждать порядок оценки соответствия космической техники, предназначенной для использования в научных и социально-экономических целях. Также правительство будет утверждать порядок аккредитации в области космической деятельности, включая порядок аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке соответствия космической техники и связанных с ней процессов, и порядок аттестации экспертов по аккредитации в области космической деятельности.

Законом закрепляется, что ГК "Роскосмос" вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных законом. Также закрепляется, что Роскосмос осуществляет полномочия и функции в сфере технического регулирования и стандартизации в области космической деятельности.

Документ уточняет особенности технического регулирования в области космической деятельности. Исключается норма, устанавливающая выдачу сертификатов на образцы космической техники, а также на оборудование, применяемое при создании и использовании космической техники на основании экспертизы по вопросам космической деятельности. К предмету регулирования закона не относится космическая техника военного назначения, а также работы (услуги) в области космической деятельности, которые выполняются федеральным органом исполнительной власти по обороне или подведомственными ему организациями по госконтракту.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением положений, вступающих в силу со дня опубликования закона. Предусматриваются переходные положения. 

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Россия
Компании
Роскосмос
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