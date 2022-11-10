СВ Индии приобретут 375 легкобронированных автомобилей класса LBPV

ЦАМТО, 9 ноября. Сухопутные войска Индии опубликовали документацию, в которой изложены подробные требования по программе приобретения 375 легкобронированных автомобилей класса LBPV (LBPV – light bulletproof vehicles).

Как сообщает Janes.com, в документе "одобрение необходимости закупки" (AoN — Acceptance of Necessity) указанно, что автомобили LBPV будут закуплены у местной промышленности в рамках инициативы "Покупай индийское".

Также в документе указано, что машины будут закуплены по ускоренной процедуре в соответствии с положениями "Процедуры оборонных закупок (DAP) 2020", целью которой является стимулирование промышленного потенциала Индии.

По информации ресурса IDRW.org, согласно изложенным в AoN требованиям, автомобили с колесной формулой 4х4 должны быть оснащены механической коробкой передач, вмещать четырех полностью экипированных военнослужащих вместе с водителем и штурманом. Бронирование должно обеспечивать защиту от обстрела из стрелкового оружия калибра 7,62 и 5,56-мм с расстояния 10 м, а также взрыва ручной гранаты под машиной.

Полная масса транспортного средства не должна превышать 4500 кг, грузоподъемность должна составлять не менее 600 кг при скорости движения по шоссе не менее 60 км/ч и скорости по пересеченной местности 40 км/ч.

Запрос о предложениях (RfP), как ожидается, будет опубликован до 15 ноября 2022 года. Заинтересованным производителям / поставщикам оригинального оборудования (OEM) предлагается направить подробную информацию о своем продукте до 11 ноября 2022 года.

Как отмечает Janes.com, судя по предъявленным требованиям, под описание подходит бронеавтомобиль LBPV индийской компании Ashok Leyland, которая поставила первую партию таких машин ВВС Индии в апреле 2021 года. Ранее компания заявила, что с этой же машиной примет участие в тендере на удовлетворение текущих потребностей СВ Индии.