На Мальту прибыл новый морской патрульный корабль P71

ЦАМТО, 9 ноября. Итальянская судостроительная компания Cantiere Navale Vittoria объявила о прибытии в порт Валлетты после завершения ходовых испытаний нового морского патрульного корабля P71, заказанного для ВС Мальты.

Построенный в Италии 75-метровый корабль станет новым флагманом Вооруженных сил Мальты и будет использоваться в операциях по патрулированию территориальных вод, обеспечению безопасности на море и в поисково-спасательных операциях.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2019 года Вооруженные силы Мальты по итогам тендера подписали с Cantiere Navale Vittoria контракт на строительство морского патрульного корабля P71, который будет применяться для патрулирования территориальных вод страны. Общая стоимость соглашения составила 48,618 млн. евро (около 56,2 млн. долл.). Строительство частично финансируется за счет Фонда внутренней безопасности (ISF) Евросоюза на 2014-2020 гг.

Новый корабль расширит возможности ВС Мальты по проведению операций патрулирования, которые в настоящее время выполняются построенным в 2005 году на верфи Fincantieri патрульным кораблем P61 класса "Дичиотти", переданным Мальте Ирландией в 2015 году. Новый корабль будет отличаться большей автономностью, мореходными качествами и улучшенными условиями для экипажа.

Строительство нового корабля началось в январе 2019 года, спуск на воду состоялся в феврале 2021 года.

Длина корабля P71 составляет 74,8 м, ширина – 13 м, водоизмещение – 1800 т, осадка – 3,8 м. P71 оснащен гибридной дизель-электрической главной энергетической установкой, включающей два дизельных двигателя мощностью по 5440 кВт, которые объединены с электродвигателями, что позволяет развивать скорость до 23 узлов. Имеются носовые и кормовые подруливающие устройства. Экипаж корабля составит 50 человек. На борту имеется возможность размещения дополнительно до 20 человек. Корабль оборудован телескопическим ангаром, который может быть использован для хранения вертолета AW-139, кормовой рампой для спуска и подъема двух 9-метровых надувных шлюпок с жестким корпусом RHIB, способных развивать максимальную скорость более 40 узлов.

P71 вооружен 25-мм артиллерийской установкой с дистанционным управлением и ручными пулеметами различного калибра.