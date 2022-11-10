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РИА Новости

В России создали первый образец вертолета Ми-8 для миротворцев

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Вертолет Ми-8АМТШ на миротворческих учениях стран стран ОДКБ "Нерушимое братство"
Вертолет Ми-8АМТШ на миротворческих учениях стран стран ОДКБ "Нерушимое братство".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

"Вертолеты России" и "ЮТэйр" создали первый образец вертолета Ми-8 для миротворцев

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" заказала "Вертолетам России" разработку версии вертолета Ми-8 предназначенного для миротворческих миссий, первая подобная машина уже готова, сообщил первый замгендиректора "ЮТэйр" Андрей Ильменский на 13-м Вертолетном форуме в Москве.

По его словам, авиакомпания совместно с "Вертолетами России" работают над модернизацией вертолетов семейства Ми-8 под нужды заказчиков: оптимизация бортового радиоэлектронного оборудования, сокращение численности экипажа, выстраивание новой системы подконтрольной эксплуатации.

"Ну и доработка вертолета в том, что нужно для миротворческих операций: с очками ночного видения, с установленной системой баллистической защиты... В принципе, одна такая машина у нас уже готова и может выполнять полеты", - сообщил он.

В презентации Ильменского указано, что Ми-8 для миротворческих операций доработан в части возможности полетов "с очками ночного видения, с установленной системой противоракетной и баллистической защиты".

Ильменский уточнил РИА Новости, что для создания "миротворческого" Ми-8 используются имеющиеся гражданские машины и дорабатываются "Вертолетами "России" в короткий срок. По его оценке, потребность рынка в таких машинах - около 20 бортов.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Компании
Вертолеты России
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