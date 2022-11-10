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ТАСС

Борисов считает, что общая группировка спутников обеспечит устойчивое развитие стран БРИКС

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Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Глава Роскосмоса заявил, что в 2022 году создан механизм реализации соглашения по созданию общей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Реализация соглашения по созданию общей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стран БРИКС обеспечит их устойчивое социально-экономическое развитие. Об этом на встрече руководителей космических ведомств стран объединения заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

"В текущем году создан механизм реализации соглашения: сформированы совместный комитет по сотрудничеству в области космоса и соответствующая рабочая группа, назначены уполномоченные организации, обеспечивающие текущее взаимодействие по космической съемке заявленных территорий и обмен полученными данными", - сказал Борисов в приветственном видеообращении к участникам форума по применению спутниковой группировки ДЗЗ стран БРИКС, который прошел 8 ноября.

Участниками форума также стали руководитель Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь, президент Бразильского космического агентства Карлос Аугусто Тейшера де Моура, председатель Индийской организации космических исследований Соманат Сридхара Паникер, исполняющая обязанности генерального директора Южноафриканского национального космического агентства Андисва Млисва и временно исполняющий обязанности директора Управления ООН по вопросам космического пространства Никлас Хедман.

По словам Борисова, следующим этапом взаимодействия в рамках соглашения могла бы стать координация деятельности стран БРИКС в обработке результатов космической съемки и обмен опытом по созданию и использованию приложений по их прикладному применению.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что возможность осуществления совместных космических программ в значительной мере зависит от международной обстановки. "В этой связи полагаю важным подчеркнуть необходимость сближения позиций стран БРИКС и координации усилий по их продвижению на международных и региональных форумах, в первую очередь в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях и его подкомитетах, по всему спектру научно-технических и правовых вопросов, затрагивающих наши общие интересы", - сказал Борисов.

Соглашение о сотрудничестве в области орбитальной группировки спутников ДЗЗ стран БРИКС было подписано руководителями космических ведомств стран-участниц 18 августа 2021 года. Оно предполагает обмен данными группировки спутников ДЗЗ стран БРИКС, которые помогут решению проблем изменения климата, охране окружающей среды и ликвидации последствий природных техногенных катастроф. 

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