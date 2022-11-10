Источник изображения: Фото: BMPD

Страны НАТО поставляют украинским неонацистам старые снаряды, выпущенные более полувека назад. Как сообщает "РГ: русское оружие" ссылаясь на телеграм-канал известного военного блога BMPD, эксплуатирующиеся формированиями киевского режима польские 155-мм самоходные гаубицы Krab применяют полученные из Италии 155-мм боеприпасы М107 производства США.

Если судить по нанесенной маркировке, изготовлены они еще в шестидесятые годы. Известно, что во время их разработки за основу брался осколочно-фугасный М102 тридцатых годов, который, в свою очередь, являлся развитием французского снаряда времен Первой мировой войны.

"Сто седьмой" имеет дальность стрельбы до 24000 м и при срабатывании дробится более чем на 1950 осколков. Он весит 43,2 кг. Масса взрывчатого вещества составляет 6,86 кг. Длина - 800 мм.

Источник изображения: Фото: BMPD

Артиллеристы ВСУ известны своими террористическими налетами на мирные города и населенные пункты. В настоящее время они интенсивно используют поставленные странами Североатлантического альянса буксируемые и самоходные орудия. При этом часто подготовка расчетов и экипажей оставляет желать лучшего, поэтому происходит много различных поломок.

Поскольку на Украине нет мощностей для ремонта западной материальной части, он ведется в странах Прибалтики и Польше. Кроме устаревших снарядов используются и современные, например, высокоточные типа M982 Excalibur, анонсировалась доставка новейших дальнобойных итальянских Vulcano.

Источник изображения: Фото: BMPD

В свою очередь, регулярно поступает информация об уничтожении воинами-освободителями различных гаубиц и пушек противника. Например, в последнее время каждый день появляется информация об удачном применении по таким целям беспилотников-камикадзе "Ланцет".