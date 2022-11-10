Атомный ледокол "Якутия" готов к спуску на воду

Плакат с церемонии закладки универсального атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 26.05.2020.

ЦАМТО, 9 ноября. На Балтийском заводе (входит с состав Объединенной судостроительной корпорации) 18 ноября состоится торжественный спуск на воду третьего серийного атомного ледокола "Якутия" проекта 22220.

Крестной матерью атомохода согласилась стать заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко. Среди почетных гостей на церемонии ожидаются представители правительства Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга, генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор АО "ОСК" Алексей Рахманов.

Атомные ледоколы проекта 22220 могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в глубоких арктических водах, так и в мелководных устьях полярных рек.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".