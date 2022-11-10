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ТАСС

Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-5" доставили на стартовую площадку

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РН Long March-7
Ракета-носитель Long March-7.
Источник изображения: Жэньминь жибао

Дата старта пока не называется

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель Long March-7 (CZ-7) с космическим грузовиком "Тяньчжоу-5" доставлена в среду на стартовую площадку космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

"9 ноября космический грузовик "Тяньчжоу-5" вместе с ракетой-носителем Long March-7 (CZ-7) доставлены в вертикальном положении на стартовую площадку", - сказано в документе.

Как указывается в сообщении, все оборудование на космодроме Вэньчан находится в хорошем состоянии. В ближайшее время будет проведена предстартовая проверка. Дата запуска пока не называется.

31 октября Китай осуществил запуск второго лабораторного модуля к национальной космической станции. Тем самым ее строительство было завершено, она приняла свою окончательную Т-образную форму. На данный момент станция состоит из базового модуля "Тяньхэ", лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэнтянь", а также грузового корабля "Тяньчжоу-4" и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14". Экипаж последнего прибыл на станцию в начале июня и, как ожидается, пробудет там до конца декабря.

Согласно плану, после запуска "Тяньчжоу-5" к концу года состоится запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15". Ожидается, что в течение некоторого времени два экипажа будут находиться на станции вместе, после смены тайконавты "Шэньчжоу-14" вернутся на Землю.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов. 

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Страны
Китай
Проекты
Тяньчжоу
Чанчжэн
Шэньчжоу
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