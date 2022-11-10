ВМС Австралии получили третий патрульный катер класса "Улучшенный Кейп"

ЦАМТО, 9 ноября. Компания Austal Limited объявила о поставке 3 ноября ее подразделением Austal Australia Минобороны Австралии третьего (из восьми заказанных для ВМС страны) патрульного катера класса "Улучшенный Кейп" (Evolved Cape).

Катера класса "Улучшенный Кейп" предназначены для замены состоящих на вооружении патрульных катеров класса "Армидейл" и будут использоваться в качестве временного решения до принятия на вооружение новых морских патрульных кораблей класса "Арафура". Катера будут применяться для контроля границ, охраны рыболовства и выполнения полицейских функций.

Таким образом, с момента подписания контракта в мае 2020 года Austal поставила ВМС Австралии три катера класса "Улучшенный Кейп". Новый катер, получивший наименование "Кейп Натуралист", передан через 12 месяцев после начала строительства. Спуск на воду этого катера состоялся в июне 2022 года. Близится к завершению строительство четвертого катера "Кейп Каприкорн". Оставшиеся катера находятся на различных стадиях постройки. Планируется, что их поставка ВМС Австралии завершится к середине 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2020 года Минобороны Австралии подписало с подразделением Austal Australia контракт на строительство для ВМС Австралии по усовершенствованному проекту шести патрульных кораблей класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа составила 324 млн. австр. долл. Церемония закладки киля головного корабля, "Кейп Отуэй", состоялась 24 июля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии на предприятии в Хендерсоне (Западная Австралия) 23 марта 2022 года. Спуск на воду второго катера, "Кейп Перон", состоялся 5 марта 2022 года. Он был поставлен заказчику 4 августа 2022 года.

В апреле 2022 года премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что Министерство обороны страны закажет два дополнительных катера класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа оценивается в 124 млн. австр. долл. Планируется, что все катера будут переданы ВМС Австралии до 2024 года.

Ранее по двум контрактам в течение 2013-2015 гг. и 2016-2017 гг. Austal поставила ВМС Австралии 10 катеров класса "Кейп".