Войти
Lenta.ru

Армию США уличили в недостаточной подготовке

498
0
0
Солдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине
Солдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине.
Источник изображения: CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise

Обычные средства сдерживания США приходят в упадок, в то время как армия Китая укрепляется. В недостаточной подготовке американскую армию уличили в издании 19FortyFive.

Упадок уровня американских военных сил связывают с экономическими причинам — в первую очередь с отсутствием маржи. Отсутствие очевидной прибыли приводит к тому, что войска недостаточно модернизируются. Например, ВВС страны используют самолеты, средний возраст которых составляет 29 лет.

Издание также утверждает, что США должны помогать Тайваню, в том числе предоставлять больше боеприпасов. «Проще говоря, Тайвань нужно превратить в "дикобраза", и, извлекая уроки из Украины, мы должны предоставить Тайваню всевозможные асимметричные возможности, необходимые для предотвращения вторжения, такие как морские мины и крылатые ракеты береговой обороны», — говорится в материале.

8 ноября лидер КНР Си Цзиньпин призвал повысить боеспособность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на случай, если ей придется участвовать в военных действиях. По его словам, командование НОАК должно внедрять инновационные технологии и формировать механизмы для эффективного участия в боях. Глава Тайваня Цай Инвэнь считает, что существует реальная угроза вторжения на остров со стороны Китая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
Похожие новости
29.07.2022
Си Цзиньпин и Байден обсудили Украину и Тайвань - МИД КНР
20.06.2022
Китайцы о речи Путина: миру нужны именно такие слова
09.06.2022
Новая военная база Китая несет риски для России
01.06.2022
Конфликт на Украине: США запустили процесс милитаризации мира
16.05.2022
Антипутинский крестовый поход Байдена провалился. И вот почему
28.05.2020
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
26.02.2018
Деньги на воздух: Турция заменит американские самолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 19:41
  • 37435
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 12:35
  • 61
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»
  • 09.11 14:19
  • 0
Залужный готовит «гибридный» переворот для главного актера Украины
  • 09.11 12:27
  • 1
Правительство утвердило перечень юрлиц, попадающих под санкции в сфере ВТС
  • 09.11 09:26
  • 9
Эксперт назвал причины увеличения основного калибра автоматов АК в РФ
  • 09.11 09:22
  • 0
Украинец «купил» троих детей, чтобы сбежать от мобилизации
  • 09.11 04:30
  • 1
Минимальная сумма денежного довольствия у мобилизованного резервиста составит 195 тыс. рублей - Минобороны РФ
  • 09.11 00:39
  • 1
Потери ВСУ в ходе спецоперации растут третью неделю подряд
  • 09.11 00:36
  • 1
Поиск без системы: ВФУ пытаются нащупать слабое место в российской обороне
  • 09.11 00:36
  • 1
Рособоронэкспорт представит лучшие российские разработки для ВВС и ПВО на авиасалоне Airshow China 2022