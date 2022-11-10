Германия. Военный эксперт: Польша готовится к войне

Polsat: поляков учат биться врукопашную на случай столкновения с Россией

Польская армия в случае вооруженного конфликта с Россией будет лучшей в Европе, цитирует немецкого военного эксперта Polsat. Страна закупает новое оружие и обучает население стрелять, биться врукопашную и выживать в полевых условиях.

В Польше растет опасение относительно эскалации российско-украинского конфликта. В этом случае Варшава будет вооружена, как никакая другая страна НАТО, считает австрийский военный эксперт Маркус Рейснер (Markus Reisner), руководитель отдела исследований и разработок Терезианской Военной академии в Вене.

Маркус Рейснер подчеркнул в беседе с t-online.de, что уже несколько недель 17 воинских частей на территории Польши организуют бесплатные тренировки: участники изучают основы обращения с оружием, стрельбы, рукопашного боя, а также узнают, что делать, если GPS не работает, как выжить в полевых условиях и оказать первую помощь.

"Это еще не все. В ответ на действия Путина Польша также запасается оружием", – добавил он.

Австрийский военный эксперт и офицер армии рассматривает действия Польши как элемент "укрепления своих сил на новой линии фронта холодной войны".

Рейснер также подчеркнул, что развитие Войска Польского показывает, что польская армия находится на пути к тому, чтобы стать одной из лучших в Европе.

Беспилотники Bayraktar в Польше

28 октября на 12-й базе беспилотных летательных аппаратов глава Минобороны Мариуш Блащак участвовал в передаче на вооружение Войска Польского первых беспилотных авиационных систем Bayraktar TB2.

Дрон имеет длину 6,5 метра и размах 12 метров. Продолжительность полета достигает 27 часов. Взлетная масса дрона составляет 650 килограммов, а максимальная скорость – около 220 км/ч.

Приобретение беспилотных поисково-ударных систем является одной из программ плана технической модернизации армии. Программа Gladius, отмеченная в нем, предполагает покупку дронов, способных поражать более тяжелобронированные цели, чем дроны Warmate.

Еще одна из программ – Wizjer – касается беспилотных летательных аппаратов мини-класса. В соответствии с соглашением между Министерством обороны и Польской группой вооружений, до 2027 года военные получат 25 комплектов со 100 беспилотниками за более чем 170 миллионов злотых.