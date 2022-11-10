Спецназ ВС РФ применил в ходе спецоперации на Украине новый бронеавтомобиль «ВПК-Урал»

Российские предприятия оборонного комплекса продолжают наращивать выпуск модернизированных и новейших видов вооружения и военной техники для применения в ходе спецоперации на Украине. Стало известно, что российский спецназ эффективно обкатывает в боевых условиях обновленный многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 «ВПК-Урал», получивший усиленную защиту.
Некоторые подробности характеристик новой машины агентству ТАСС раскрыл источник в силовом ведомстве.
— сообщил представитель силовых структур, не уточнив, на каком именно участке фронта применяется машина.
Военные инженеры, доработавшие машину, учли опыт использование предыдущих версий бронеавтомобиля в Сирии и в ходе спецоперации на Украине. Усиленная броня обеспечивает повышенную защиту стрелка, а бронированное стекло увеличивает сектор обзора. Впервые обновленную версию «ВПК-Урал» с усиленной защитой представили на международном форуме «Армия-2022».
— в неофициальной беседе рассказал собеседник агентства.
Многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 «ВПК-Урал» производства российской «Военно-промышленной компании» создан на базе гражданского автомобиля «Урал» с применением инновационных технических решений. Машина обладает повышенной проходимостью за счет полного привода четыре на четыре. В обновленной версии бронемашина получила усиленную защиту двигательного отсека и места пулеметчика.
Согласно технических характеристик, полная масса автомобиля составляет 14,5 тонны, вместимость — до девяти военнослужащих. При солидном весе бронемашина имеет неплохие скоростные характеристики и способна разогнаться более чем на 100 км/час при запасе хода до одной тысячи километров. Днище и колоса способны выдержать подрыв на взрывном устройстве до 6 кг в тротиловом эквиваленте.