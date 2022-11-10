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Военное обозрение

Спецназ ВС РФ применил в ходе спецоперации на Украине новый бронеавтомобиль «ВПК-Урал»

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Российские предприятия оборонного комплекса продолжают наращивать выпуск модернизированных и новейших видов вооружения и военной техники для применения в ходе спецоперации на Украине. Стало известно, что российский спецназ эффективно обкатывает в боевых условиях обновленный многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 «ВПК-Урал», получивший усиленную защиту.

Некоторые подробности характеристик новой машины агентству ТАСС раскрыл источник в силовом ведомстве.

Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации на Украине новейший многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 «ВПК-Урал», оснащенный дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше

— сообщил представитель силовых структур, не уточнив, на каком именно участке фронта применяется машина.

Военные инженеры, доработавшие машину, учли опыт использование предыдущих версий бронеавтомобиля в Сирии и в ходе спецоперации на Украине. Усиленная броня обеспечивает повышенную защиту стрелка, а бронированное стекло увеличивает сектор обзора. Впервые обновленную версию «ВПК-Урал» с усиленной защитой представили на международном форуме «Армия-2022».

Стрелок на крыше машины теперь меньше рискует пострадать от пуль и осколков при выполнении боевой задачи. Наличие окон из бронестекол обеспечивает возможность достаточно хорошего обзора и своевременного обнаружения противника

— в неофициальной беседе рассказал собеседник агентства.

Многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 «ВПК-Урал» производства российской «Военно-промышленной компании» создан на базе гражданского автомобиля «Урал» с применением инновационных технических решений. Машина обладает повышенной проходимостью за счет полного привода четыре на четыре. В обновленной версии бронемашина получила усиленную защиту двигательного отсека и места пулеметчика.

Согласно технических характеристик, полная масса автомобиля составляет 14,5 тонны, вместимость — до девяти военнослужащих. При солидном весе бронемашина имеет неплохие скоростные характеристики и способна разогнаться более чем на 100 км/час при запасе хода до одной тысячи километров. Днище и колоса способны выдержать подрыв на взрывном устройстве до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

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Россия
Сирия
Украина
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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