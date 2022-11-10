ВС Норвегии получат дополнительную партию 155-мм гаубиц K9 "Тандер"

ЦАМТО, 9 ноября. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) заключило с Hanwha Aerospace контракт на поставку дополнительных 155-мм самоходных гаубиц K9 "Тандер".

Соглашение было подписано 4 ноября во время телеконференции. Как сообщает Ajudaily.com, в рамках реализации опциона к подписанному в 2017 году базовому контракту южнокорейская компания Hanwha Aerospace в течение следующих двух лет поставит ВС Норвегии 4 гаубицы K9 и 8 машин пополнения боезапаса K10.

Как сообщается, закупка позволит компенсировать передачу Норвегией гаубиц и другой военной техники ВС Украины.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года МО Норвегии приняло решение отказаться от совместной с ВС Швеции разработки и закупки 155-мм САУ "Арчер" и приобрести гаубицы самостоятельно. По результатам оценки предложений нескольких компаний победителем объявленного в 2016 году тендера была выбрана Hanwha Land Systems с K9 "Тандер".

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии 20 декабря 2017 года подписало с компанией контракт на поставку 24 ед. 155-м самоходных гаубиц K9 "Тандер" и 6 транспортно-заряжающих машин K10. Стоимость контракта составила 1,8 млрд. крон (245,2 млрд. вон / 226,6 млн. долл.). Соглашение содержало опционы на поставку до 24 дополнительных самоходных гаубиц.

Одновременно стороны подписали контракт на материальное обеспечение поставленной техники в течение срока эксплуатации и соглашение о создании Центра передовых технологий на базе центра технического обслуживания в Бьерквике. Центр также сможет оказывать услуги по обслуживанию южнокорейских гаубиц, поставленных соседним государствам.

Первая гаубица была передана ВС Норвегии в сентябре 2019 года. Основная партия техники была поставлена в конце 2020 года.

Помимо Норвегии, южнокорейская компания заключила контракты на поставку и лицензионное производство СГ K9 с Польшей, Турцией, Индией, Норвегией, Финляндией, Эстонией, Австралией и Египтом. По состоянию на текущий момент на вооружение приняты более 1700 самоходных установок, что составляет около 60% мирового рынка самоходных гаубиц. В сентября 2022 года СВ США провели испытания К9 и К10 для оценки совместимости с различными американскими боеприпасами, включая 155-мм фугасные M795 и активно-реактивные XM1113 с дальностью стрельбы до 70 км.

В результате структурных изменений, направленных на создание интегрированного оборонного подразделения, компания Hanwha Aerospace, ранее занимавшаяся производством ракетных двигателей, поглотила оборонного подрядчика Hanwha Defense, который занимался производством самоходных гаубиц и боевых машин пехоты, а также организовала другие специализированные производства в составе Hanwha Corp.