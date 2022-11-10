Китай показал новейший беспилотник Wing Long 3

Китай на выставке Airshow China 2022, которая проходит с 8 по 13 ноября в городе Чжухай, показал новейший беспилотник Wing Long 3. На фотографии, размещенные в Twitter, обратило внимание издание The Drive.

Издание отмечает, что представленная модель является дальнейшим развитием линейки беспилотных летательных аппаратов Wing Long.

Новейшее изделие отличает, в частности, взлетная масса 6200 килограммов, дальность полета 10000 километров и способность находиться в воздухе 40 часов.

Издание обратило внимание, что представленная на выставке модель получила, в частности, ракету класса воздух-воздух PL-10L, оснащенную инфракрасной головкой самонаведения.

The Drive допускает, что Wing Long 3, сообщения о разработке которого появлялись, начиная с 2018 года, может быть всего лишь макетом беспилотника, а не действующим образцом.

В ноябре «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия на международном авиасалоне Airshow China 2022 планирует показать экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57.