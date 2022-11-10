Антонов заявил о подготовке Украиной диверсии с применением "грязной бомбы"

Не исключена провокация на атомной электростанции, считает посол России в США

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Украины готовят диверсию с применением "грязной бомбы" или провокацию на атомной электростанции. Об этом говорится в опубликованной во вторник вечером статье посла России в США Анатолия Антонова. Она была размещена в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.

"Сегодня мы стоим перед угрозой радиационной катастрофы. Киев вынашивает планы по осуществлению диверсии с применением "грязной бомбы". Детонация такого устройства будет иметь масштаб, сравнимый со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности. Ударная волна распылит радиоактивные вещества в периметре до нескольких тысяч квадратных метров. Зараженные территории превратятся в зону отчуждения на 30-50 лет", - пишет российский дипломат.

По его свидетельству, "выполнение задачи по созданию "грязной бомбы" поручено двум украинским организациям". "Работы находятся на заключительной стадии. У Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал, запасы урана-235 и плутония-239, являющиеся основным компонентном ядерного заряда", - отмечает Антонов.

"Еще более опасным вариантом развития событий, который прорабатывается Киевом, является осуществление провокации на АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории. Это может привести к аварии, сопоставимой с чернобыльской и фукусимской катастрофами, от которых мир до сих пор не оправился", - подчеркивает посол.

Как он констатирует, "Россия всеми силами пытается достучаться до международного сообщества, предупредить о надвигающейся угрозе". "Однако в Вашингтоне от наших предостережений отмахиваются, называя их "ложными" и "безосновательными". Используют формулу "сам дурак", как будто не понимая, насколько высоко вздернуты ставки. Совершенно очевидно, что цель украинских властей - замаскировать провокацию под использование Россией тактического ядерного оружия и, притворившись жертвой, напрямую втянуть США и НАТО в конфликт. Лицом к лицу столкнуть ядерные державы", - указывает Антонов. Между тем, считает он, в США "продолжают делать вид, что не видят этих опасных тенденций". "Покрывая киевский режим, [США] сами становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма", - предупреждает посол.

Согласно изложенной им информации, призывы одуматься, адресованные Москвой Вашингтону, фактически игнорируются американской администрацией. "Все чаще мы слышим безрассудные и провокационные заявления. Яркий тому пример - недавние высказывания командиров 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США о решимости незамедлительно подключиться к боям на украинской территории. Впрочем, такие выпады уже не должны нас удивлять, ведь стремление нанести нашей стране стратегическое поражение официально закреплено в обновленной Стратегии национальной безопасности США. Мы не начинаем войну. Мы - ее заканчиваем. Вопрос лишь в том, насколько далеко готовы пойти США. Будут ли они в состоянии остановиться у опасной черты?" - заявляет Антонов.

Дипломат напоминает, что "на протяжении более восьми лет киевский режим последовательно истребляет население Донбасса". "Стержнем политики украинских властей стали неонацизм, русофобия, массовые нарушения прав человека. Тех, кто говорит и думает по-русски, называют "нелюдями" и призывают убираться вон. А несогласных с линией Киева просто уничтожают. В отношении русскоязычного населения осуществляется геноцид во всех его ужасных проявлениях. Мы не забудем о зверствах в одесском Доме профсоюзов - когда фашисты заживо сожгли ни в чем не повинных людей. Задайте себе вопрос: вы бы оставили ваших сестер и братьев на растерзание тем, чья идеология - нацизм? Спали бы спокойно, зная, что жизнь близких может оборваться в любую минуту?" - отмечает Антонов.

По его свидетельству, 24 февраля "российским руководством было принято единственно верное решение - начать военную операцию". "Ее задачи - демилитаризация и денацификация Украины. Избавление людей от репрессий киевского режима", - поясняет дипломат.

На взгляд Антонова, Запад воспринял это как посягательство на выдуманный им "порядок, основанный на правилах". "Поставил цель во что бы то ни стало сохранить свою шатающуюся гегемонию. Вашингтон и его союзники превратили Украину в главный антироссийский плацдарм. При этом не скрывали свою готовность бороться с Россией "до последнего украинца", - пишет посол.

В связи с этим он заостряет внимание на том, что с начала СВО Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь в объеме $17,9 млрд. "Во главу американского курса была поставлена поддержка реваншистских настроений режима Зеленского: накачка тяжелым вооружением, снабжение разведданными, направление боевиков и советников, прямой инструктаж о том, как и куда бить. Кульминацией западного лицемерия стало игнорирование слов Зеленского о намерении вернуть стране ядерный статус. Мир содрогнулся, но на Западе сделали все возможное, чтобы эти заявления утонули в потоке антироссийской пропаганды", - добавляет Анатолий Антонов.