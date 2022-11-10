Войска США нанесли удары по шиитским формированиям в Сирии

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Американские войска нанесли удары по позициям шиитских формирований на границе Сирии и Ирака. Здесь оперируют сотрудничающие с Ираном вооруженные формирования шиитов.

Атаки на позиции шиитов могут быть связаны с демонстрацией силы Ирану после распространившейся информации о подготовке Тегерана к войне против Саудовской Аравии. После этих сообщений США стали наращивать свое военное присутствие на северо-востоке страны. В этот регион прибыло внушительное подкрепление американских войск, происходит укрепление уже имеющихся баз и позиций армии США в регионе.

В провинции Эль-Хасеке сирийские военнослужащие на одном из блокпостов отказались пропускать американскую военную колонну. Об этом сообщило агентство САНА, ссылаясь на местные информированные источники.

Конфликт произошел в деревне Кубур аль-Гараджна в округе Телль-Тамр. Американские военные на восьми автомобилях следовали в районе блокпоста. Сирийские солдаты не пропустили колонну и вынудили ее покинуть данный район.

В настоящее время американские вооруженные силы, не имея на то соответствующих разрешений и полномочий, находятся на территории Сирии. Они контролируют районы в северо-восточной части страны, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. Именно здесь находятся крупнейшие месторождения нефти и газа в стране. Фактически американские войска осуществляют силовое прикрытие ничем не замаскированной кражи сирийской нефти.