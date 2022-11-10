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На чём основан рост популярности торговли акциями

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Возможность инвестировать при наличии свободных средств привлекает в последнее время всё больше людей. Самым распространённым решением для многих становится открытие собственного дела. Однако для этого и сумма должна быть достаточно внушительной, и личное участие требуется на постоянной основе. Вариант с инвестированием в финансовые рынки в этом плане оказывается более доступным, что направляет многих на принципиально новый для них путь – торговлю ценными бумагами через интернет.

Почему именно торговля акциями настолько привлекательна

В отличие от рынка Форекс торговлю ценными бумагами можно спрогнозировать более точно. За каждым конкретным инструментом в итоге стоит конкретная организация или целая группа предприятий, благодаря чему можно учитывать не только макро-, но и микроэкономические показатели. Так, например, для компании Apple прогноз от экспертов Saxo Bank можно ориентировать в соответствии с анонсированием новой линейки продуктов, а потому и спекулянты зарабатывают вполне реально, инвестируя в ценные бумаги данного концерна и ему подобных.

Работа в Сети

Еще до того, как интернет стал доступен всем и каждому, стоимость входа на финансовые рынки была достаточно высокой, а инвесторы покупали непосредственно акции той компании, в которую хотели инвестировать. Сегодня же торговать можно не столько акциями, сколько курсом цен на них. Это возможно благодаря появлению абсолютно новых финансовых инструментов, к числу которых относятся контракты на разницу цен или CFD. Приобретая их на определённые ценные бумаги, инвестор, по сути, становится обладателем всё тех же акций, просто они лишены бумажного носителя. Также он обретает возможность продать их в любой момент, тем самым зарабатывая на разнице цен.

Именно благодаря появлению CFD получилось в несколько раз сократить цену входа на фондовый рынок, аналогичным образом снизились и операционные издержки, на которые раньше нужно было ориентироваться в процессе покупки акций. Дополнительным плюсом по сравнению с акциями физическими является возможность игры на понижение, которая при традиционной торговле попросту недоступна.

Благодаря перечисленным изменениям, трейдинг в Сети можно вести, имея даже незначительный начальный капитал, при этом для полноценной торговли трейдеру предоставляется всё, что нужно, помимо непосредственно акций это:

  • финансовые индексы;
  • энергоресурсы;
  • металлы и др.

Вся работа ведётся на современной торговой платформе, при необходимости всегда можно воспользоваться помощью оперативной технической поддержки.

На данный момент для того, чтобы стать владельцем ценных бумаг той или иной компании, достаточно просто открыть счёт у выбранного брокера, а также установить терминал для торговли. Естественно, не стоит забывать и о необходимости иметь определённые знания и навыки, испытать которые предварительно неплохо на демонстрационном счёте. Только после этого можно переходить на реальную торговлю.

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