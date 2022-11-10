Британский флот закупит два корабля «для защиты» подводных кабелей и трубопроводов

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Министр обороны Великобритании объявил о скорой закупке специализированных кораблей «для защиты» критически важной национальной инфраструктуры Великобритании. Для этой цели Лондоном была временно приостановлена программа закупки национального флагмана.

Два многоцелевых корабля наблюдения (MROS) будут эксплуатироваться вспомогательным Королевским флотом. По заявлению представителя Министерства обороны Великобритании, они на данный момент являются жизненно важными для британской национальной безопасности. Основной задачей, которая будет поставлена перед двумя новыми судами, является защита подводных кабелей и трубопроводов. Первый из этих кораблей будет передан уже в январе 2023 года, на несколько месяцев раньше запланированного срока.

В ВМС Британии с циничным заявлением:

Растущая коммерциализация морского дна для целей энергетики и связи привела к увеличению возможностей противников подвергать риску важнейшую подводную инфраструктуру западных стран

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Противников? Или всё-таки союзников?..

Суда будут адаптируемыми и смогут обеспечить ряд возможностей - таких, как управление удаленными и автономными бортовыми системами для подводного наблюдения и ведения боевых действий на морском дне.

Фактически речь идёт о закупке кораблей, которые сами смогут координировать действия по осуществлению атак на подводную коммерческую инфраструктуру. Примечательно, что контракты были заключены до подрыва на газопроводах «Северный поток».

Выступая в Палате общин, британский министр обороны Бен Уоллес сказал:

Мы уделяем приоритетное внимание предоставлению средств, которые защищают нашу национальную инфраструктуру. Чтобы эффективно противостоять текущим и будущим угрозам, теперь мы будем инвестировать в корабли MROS, которые защищают чувствительную оборонную и гражданскую инфраструктуру, чтобы улучшить нашу способность обнаруживать угрозы на морском дне, включая кабели связи.

Очевидно, всё это стыкуется с произошедшим терактом на газопроводах «Северный поток». Результат вывода из строя 3-х ниток газопроводов серьёзными темпами снижает экономическую и производственную самостоятельность многих европейских государств, в особенности Германии. При этом есть все основания полагать, что в Британии сами могли быть так или иначе причастны к этой атаке.