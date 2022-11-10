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Экипажи штурмовиков Су-25 ударили по военным объектам и технике ВСУ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВСК) РФ нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России показало кадры пусков ракет.


Отмечается, что пуски выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее, 8 ноября, оборонное ведомство сообщило, что средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, а в Херсонской области истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила украинский вертолет Ми-24.

До этого, 4 ноября, стало известно, что экипажи бронированных дозвуковых штурмовиков Су-25 ликвидировали замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику украинских националистов ракетными авиационными ударами. В Минобороны России показали кадры.

Отмечалось, что пуски штурмовики выполняют парами на высоте порядка 10–20 м — эта особенность полета буквально скрывает авиацию от вражеской системы противовоздушной обороны.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-24
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