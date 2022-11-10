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США уличили в создании средств нейтрализации ядерного оружия России

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Источник изображения: Фото: Reuters

США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия. Об этом пишет издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль».

Авторы материала указывают, что стратегия США и стран НАТО по сдерживанию противников переходит в стратегию упреждающих силовых действий. При этом допускается применение как ядерного, так и стратегического неядерного оружия с коротким подлетным временем, которое должно будет превентивно поразить значительную часть ядерных сил России.

В связи с этим, говорится в статье, в отдаленные планы Вашингтона входит создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, работающих по принципу разведывательного ударного комплекса, систем оружия направленной энергии и других перспективных систем оружия.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его мнению, западные страны просто ищут дополнительный аргумент для противостояния. Глава государства также подчеркнул, что единственная страна, которая применила ядерное оружие, — это США.

В сентябре Путин заявлял, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все методы, в том числе ядерное оружие. По словам главы государства, со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж. В данном случае речь идет не только о поощряемых западными странами обстрелах Запорожской АЭС, но и высказываниях ряда представителей ведущих государств НАТО о возможности применения против России ядерного оружия, добавил Путин.

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Страны
Россия
США
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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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NATO
Ядерный щит
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