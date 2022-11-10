В ГД разъяснили значение статуса ветерана боевых действий для добровольцев СВО

Депутат Фролова рассказала о льготах для добровольцев СВО в случае принятия закона о статусе ветерана боевых действий

Депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с «Известиями», объяснила необходимость принятия законопроекта о статусе ветерана боевых действий для добровольцев — участников специальной военной операции, а также об установлении для них статуса инвалида боевых действий в случае соответствующих ранений.

Документ был принят в I чтении на пленарном заседании Госдумы во вторник, 8 ноября.

«Данный социально значимый законопроект позволит распространить на добровольцев соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих. Они будут иметь право на ежемесячные выплаты, смогут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и взносам на капремонт, бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях», — отметила депутат, соавтор законопроекта.

По словам Фроловой, выполнение задач, возложенных на добровольцев в ходе спецоперации, сопряжено с особым риском для жизни и здоровья. В то же время они наравне со всеми «героически стоят на защите нашей Родины», поэтому им необходимо оказывать всестороннюю помощь, подчеркнула парламентарий.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 3 ноября. Инициатива предлагает установить также статус инвалида боевых действий добровольцам, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья.

До этого, 26 октября, идею о таком законопроекте поддержало российское правительство. Как уточнили в Госдуме, кабмин установит порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца.

Как сообщили 1 ноября в Генштабе ВС РФ, с начала спецоперации по защите Донбасса в российские добровольческие отряды записались более 15 тыс. человек.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в СВО. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Ранее они могли получить такой статус, если во время выполнения задач получили ранения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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