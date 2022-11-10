"Афганские" БТР M1117 из США столкнутся на Украине с большими проблемами

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Вооруженные формирования киевского марионеточного режима в ближайшее время получат из США 250 колесных двухосных бронетранспортеров M1117 Guardian. Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие".

Эти БТР являются дальнейшим развитием семейства V-100 Commando, созданных еще в начале 60-х годов и активно применявшихся во время вьетнамской войны.

В конце 90-х была разработана новая версия, первоначально предназначенная для подразделений Корпуса военной полиции США. По сравнению с предшественниками, на ней большое внимание уделялось противоминной защите, так, благодаря V-образному днищу машина стала способна выдерживать взрыв фугаса массой почти 5,4 кг в тротиловом эквиваленте.

Утверждается, что броня с применением пластин керамики не пробивается с определенных дистанций пулями калибра 12,7 мм.

Боевая масса - 14 400 кг. Длина - 6070 мм, высота - 2560 мм, ширина - 2590 мм. Мощность двигателя Cummins 6CTA8.3 составляет 260 л.с. Максимальная скорость - 100 км/ч. Запас хода - 765 км.

Экипаж - три человека, в десантном отделении могут помещаться еще восемь военнослужащих.

Во вращающейся башне установлены 40-мм автоматический гранатомет Mark 19 и 12,7-мм пулемет M2 Browning. Первый имеет прицельную дальность стрельбы 1500 м и скорострельность до 390 выстрелов в минуту, второй - 2000 м и до 635 выстрелов в минуту соответственно.

Создавались и другие варианты: машина огневой поддержки с 90-мм орудием Cockerill Mk III, командно-штабная, разведывательная, дозорная, ремонтная и др.

Кроме американских вооруженных сил, активно использовались в афганской армии, куда было поставлено более двух с половиной сотен единиц. Правда, данных о каких-то особых успехах боевого применения не поступало.

В настоящее время ВСУ применяют в боях прибывшие из-за океана старые гусеничные бронетранспортеры М113, которые регулярно несут серьезные потери, а также плохо приспособленные к местным дорожным условиям бронеавтомобили International MaxxPro.

По мнению военных экспертов, проблемы с проходимостью в осеннюю распутицу обязательно возникнут и у M1117.

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