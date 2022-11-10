Безопасность Черного моря на фоне российско-украинского конфликта

Anadolu: украинский кризис подорвал безопасность в Черном море

Безопасность Запада напрямую зависит от стабильности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, между которыми находится Черное море, пишет Anadolu. Украинский кризис подорвал безопасность его акватории и поставил под угрозу судоходство и перевозки продовольствия.

Безопасность Запада напрямую зависит от от стабильности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, и Черное море находится в центре этой связи.

Черное море — это не просто географическая зона, которую можно рассматривать в контексте экономики и безопасности. Также важно, как формируются представления о Черном море на уровне региона и отдельных стран и что оно значит для разных игроков на международной арене.

С точки зрения России Черное море играет важную роль, так как через него проходят газопроводы и значимые торговые маршруты. Черное море также обеспечивает национальную безопасность страны.

С распадом Советского Союза большая часть стран, омываемых Черным морем, вышли из-под влияния России, сблизились с Западом, вступили в НАТО и Европейский союз. Черное море стало одним из географических регионов, где наиболее ярко проявляется конкуренция по оси Восток — Запад. Растущее влияние Запада в Черном море влечет за собой все больший интерес США и европейских государств к этому региону.

Стратегическое значение Черного моря

Черное море является важным коридором, соединяющим энергоресурсы Каспия и государства Центральной Азии по оси Европа — Азия. Из-за кризисов на Ближнем Востоке и опасений в сфере безопасности значение транзита энергетических ресурсов через Черное море за последние 20 лет возросло еще больше. В то время как спор о "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2", протягивающихся из России в Германию, продолжается, Москва использует энергетические маршруты через Черное море как инструмент торга в международной конъюнктуре. Развитие технологий повлекло за собой увеличение добычи углеводородных ресурсов в морях. Поскольку в Черном море сложилась положительная картина относительно зон морской юрисдикции, разведка и бурение приобрели важное значение. Например, Румыния в 2012 году открыла в Черном море запасы газа в объеме 40-80 миллиардов кубометров, а Турция в 2020 году — 405 миллиардов кубометров. Эти события также сформировали представление о том, что в Черном море находятся большие запасы энергоресурсов. Черноморские проливы важны с точки зрения транзита энергии, и через эти проливы транспортируются значительные объемы сжиженного природного газа. Маршрут, проходящий через Северный коридор (Россия и Казахстан) в рамках китайской инициативы "Пояс и путь", в настоящее время не используется из-за украинского конфликта. Это повышает значение торгового маршрута через Черное море.

Черное море как регион выходит на передний план в вопросах региональной и глобальной безопасности. США после 2001 года пересмотрели свою стратегию в сфере безопасности и стали еще более чувствительны к угрозам с Ближнего Востока. Хотя по-прежнему неясно, в каком направлении будет развиваться украинский кризис, начавшийся в феврале 2022 года и продолжающийся по сей день, безопасность Черного моря приобрела еще большее значение.

Безопасность США и ЕС напрямую зависит от стабильности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, и Черное море находится в центре этой связи.

Россия пытается уменьшить влияние западных альянсов, главным образом НАТО, в Черном море. Грузия, Болгария, Румыния и Украина не имеют выхода к другим морям, кроме Черного моря. Эти страны чрезвычайно чувствительны к событиям в регионе, потому что большая часть потока энергии и товаров проходит именно через эту акваторию.

С точки зрения Турции

Черное море также имеет большое значение с точки зрения безопасности Турции. Например, Крым находится всего в 173 милях от побережья Анатолии. Учитывая, что к северу от Турции находится Украина, а к югу — Сирия, критически важное значение Черного моря для Турции становится еще очевиднее.

Турецкие проливы играют существенную роль в обеспечении прохода судов и торговых потоков. В этом контексте конвенция Монтрё необходима для поддержания баланса в Черном море и решения вопросов, связанных с безопасностью. Господство над проливами Босфор и Дарданеллы было приоритетным для России, однако благодаря конвенции Монтрё контроль над проливами осуществляет Турция. Таким образом, Анкара превратилась в одного из важнейших игроков в обеспечении безопасности Черного моря. С началом украинского конфликта конвенция Монтрё вновь стала важным пунктом повестки дня в международной конъюнктуре.

Украина и Россия вместе обеспечивают треть мировых потребностей в зерне. Однако поставки зерна прекратились из-за вооруженного конфликта. Благодаря содействующей роли Турции под управлением координационного центра, созданного в Стамбуле, с помощью лоцманских судов в Черном море был открыт путь для выхода зерна на мировые рынки, предотвращен продовольственный кризис и голод. Еще одним вопросом, вставшим на повестке дня в связи с украинским конфликтом, стали мины в Черном море. Украина заявила, что в Черном море было размещено большое количество мин, и эта ситуация обеспокоила страны, имеющие выход к Черному морю, особенно Турцию. Для открытия зернового коридора недавно была проведена работа при сотрудничестве Организации Объединенных Наций, России, Украины и Турции. Наличие мин в Черном море ставит под угрозу продовольственную безопасность всех стран.

Что можно сделать для обеспечения безопасности в Черном море?

Все эти вопросы предполагают факты, которые могут быть проанализированы с точки зрения международного права, а вместе с тем ставят в приоритет обеспечение безопасности Черного моря.

Первое, что можно сделать в этой связи, — это рассматривать проблему в широком ракурсе. Безопасность Черного моря — это вопрос, который касается не только прибрежных стран, но и всего мира. При этом важно, чтобы он решался комплексно, на многосторонних платформах и на международном уровне. В качестве приоритетных задач выделяется обеспечение безопасности перевозок продовольствия и судоходства.

Другим важным шагом является сотрудничество причерноморских государств. В качестве важного пункта повестки дня можно рассматривать взаимодействие причерноморских стран в целях ликвидации мин, защиты важнейшей инфраструктуры, проведения совместных патрулирований силами безопасности и получения постоянной информации о происходящих событиях.

В связи с украинским кризисом все большее значение приобретает возвращение НАТО к идентичности "мы". Разобщенность НАТО в условиях, когда рядом с альянсом существуют серьезные угрозы, не вносят никакого вклада в обеспечение безопасности. Прогреческая позиция США, не говоря уже о разногласиях между Турцией и Грецией, также несовместима с идентичностью "мы" в рядах НАТО. Чем глубже разногласия в Североатлантическом альянсе, тем легче Россия будет находить возможность для расширения своей сферы влияния.

Наконец, для безопасности Черного моря также важно развивать сотрудничество с различными институтами и учреждениями на постсоветском пространстве. Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) была создана в противовес влиянию России и Китая на пространстве бывшего СССР. Укрепление ГУАМ может иметь критически важное значение для предотвращения усиления влияния России в регионе. Хотя у организации есть приоритеты, направленные на то, чтобы сделать регион сильнее и безопаснее, такие как укрепление коридора Восток — Запад за счет инвестиций в инфраструктуру и предотвращение распространения оружия массового уничтожения в регионе, сотрудничество должно углубляться. На этом этапе важна дальновидная позиция с акцентом на общих интересах, что позволит преобразовать сотрудничество в многомерную структуру. Если страны региона будут в один голос четко и решительно озвучивать наличие альтернатив, это повысит осведомленность о ситуации.

Автор: Айшегюль Кетенджи (Ayşegül Ketenci)