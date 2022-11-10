Китай показал концепт истребителя шестого поколения

Китай на международном авиасалоне Airshow China 2022, который пройдет с 8 по 13 ноября в Чжухае, показал уменьшенную модель истребителя шестого поколения. На снимок концептуальной модели, опубликованный в Twitter, обратило внимание издание The Drive.

«Концепт китайского малозаметного бесхвостого боевого самолета шестого поколения также демонстрируется в Чжухае, но на самом деле он выглядит достаточно примерным. Здесь может идти речь скорее об отображении потенциальных будущих возможностей, чем о какой-либо конкретной активной разработке», — говорится в публикации.

В октябре The Drive со ссылкой на генерала Военно-воздушных сил (ВВС) США Марка Келли написало, что Китай на базе Су-35 может создавать истребитель шестого поколения.

В сентябре издание Breaking Defense со ссылкой на Келли сообщило, что программа разработки китайского истребителя шестого поколения находится на верном пути, поэтому Военно-воздушным силам США следует ускорить работы в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).