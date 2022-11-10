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Известия.ru

Военные ДНР рассказали о работе ЗРК «Бук-М3» против систем HIMARS

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Известия» пообщались с военнослужащими Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), которые производят удары по позициям и технике врага, в том числе по американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, которые есть на вооружении у украинских боевиков.


По словам оператора расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» с позывным Толян, одновременно один расчет может держать на прицеле до 12 целей. На поражение одного комплекса HIMARS уходит ровно одна ракета «Бук-М3».

«Можно сбивать пачками. В принципе, если идет три ракеты [от HIMARS], можно одной нашей ракетой сбить», ― добавил Толян в разговоре с корреспондентом «Известий» Валентином Трушниным.

Отмечается, что комплекс «Бук-М3» может поражать цели на высоте до 10 км на расстоянии до 40 км.

Ранее 8 ноября российские системы ПВО успешно отразили атаки ВСУ, выпустивших четыре ракеты HIMARS по поселку Камышаны в Херсонской области.


24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса по причине обострившейся в ЛДНР ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
HIMARS
Бук-M3
Проекты
Бук ЗРК
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