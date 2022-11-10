Войти
Военное обозрение

Киевские власти попросили американцев поставить системы ПВО C-RAM для борьбы с БПЛА «Герань-2»

416
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские Вооруженные силы остро нуждаются в защите своих объектов, в первую очередь, энергетических, от угроз с воздуха. Поэтому киевские власти попросили американцев поставить им системы ПВО C-RAM для борьбы с БПЛА «Герань-2», которые они упорно называют «иранскими дронами».

Об этом сообщает телеканал ABC News (США), ссылаясь на письмо спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в американский конгресс.

Также представитель украинского парламента рассказал, что киевское правительство обратилось к администрации Байдена с официальным запросом по поводу поставок C-RAM.

Журналисты попросили Пентагон подтвердить данную информацию, предоставив им список предназначенных для поставки Киеву вооружений. Но в Минобороны США ответили, что данная информация является закрытой. При этом было заявлено, что Соединенные Штаты намерены отправить Украине оружие, наиболее необходимое для ведения боевых действий против российских Вооруженных сил.

Мы круглосуточно работаем над выполнением первоочередных запросов Украины на оборонную помощь

- отметил представитель Пентагона Гаррон Гарн.

Высокомобильные комплексы ПВО C-RAM американского производства оборудованы радаром для отслеживания угроз с воздуха и пушкой, имеющей высокую скорострельность. Она составляет до 4,5 тысячи выстрелов в минуту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.04.2022
Как топливный голод ускорит разгром украинской армии
24.11.2021
Rai Al Youm (Великобритания): Байден обостряет конфликт с Россией и Китаем на Украине и Тайване. К чему это приведет?
24.11.2021
Русский «Александр Македонский»
21.07.2021
Hromadske (Украина): «Сокол», «Гром» и боевые роботы. Каким будет украинское оружие ближайшего будущего
13.03.2015
Международный рынок вооружений: новые претенденты на лидерство
28.08.2013
Летчик-испытатель: Як-130 должен побеждать не броней, а интеллектом
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 19:41
  • 37435
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 12:35
  • 61
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»
  • 09.11 14:19
  • 0
Залужный готовит «гибридный» переворот для главного актера Украины
  • 09.11 12:27
  • 1
Правительство утвердило перечень юрлиц, попадающих под санкции в сфере ВТС
  • 09.11 09:26
  • 9
Эксперт назвал причины увеличения основного калибра автоматов АК в РФ
  • 09.11 09:22
  • 0
Украинец «купил» троих детей, чтобы сбежать от мобилизации
  • 09.11 04:30
  • 1
Минимальная сумма денежного довольствия у мобилизованного резервиста составит 195 тыс. рублей - Минобороны РФ
  • 09.11 00:39
  • 1
Потери ВСУ в ходе спецоперации растут третью неделю подряд
  • 09.11 00:36
  • 1
Поиск без системы: ВФУ пытаются нащупать слабое место в российской обороне
  • 09.11 00:36
  • 1
Рособоронэкспорт представит лучшие российские разработки для ВВС и ПВО на авиасалоне Airshow China 2022