Киевские власти попросили американцев поставить системы ПВО C-RAM для борьбы с БПЛА «Герань-2»

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Украинские Вооруженные силы остро нуждаются в защите своих объектов, в первую очередь, энергетических, от угроз с воздуха. Поэтому киевские власти попросили американцев поставить им системы ПВО C-RAM для борьбы с БПЛА «Герань-2», которые они упорно называют «иранскими дронами».

Об этом сообщает телеканал ABC News (США), ссылаясь на письмо спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в американский конгресс.

Также представитель украинского парламента рассказал, что киевское правительство обратилось к администрации Байдена с официальным запросом по поводу поставок C-RAM.

Журналисты попросили Пентагон подтвердить данную информацию, предоставив им список предназначенных для поставки Киеву вооружений. Но в Минобороны США ответили, что данная информация является закрытой. При этом было заявлено, что Соединенные Штаты намерены отправить Украине оружие, наиболее необходимое для ведения боевых действий против российских Вооруженных сил.

Мы круглосуточно работаем над выполнением первоочередных запросов Украины на оборонную помощь

- отметил представитель Пентагона Гаррон Гарн.

Высокомобильные комплексы ПВО C-RAM американского производства оборудованы радаром для отслеживания угроз с воздуха и пушкой, имеющей высокую скорострельность. Она составляет до 4,5 тысячи выстрелов в минуту.