Киевские власти попросили американцев поставить системы ПВО C-RAM для борьбы с БПЛА «Герань-2»

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Украинские Вооруженные силы остро нуждаются в защите своих объектов, в первую очередь, энергетических, от угроз с воздуха. Поэтому киевские власти попросили американцев поставить им системы ПВО C-RAM для борьбы с БПЛА «Герань-2», которые они упорно называют «иранскими дронами».
Об этом сообщает телеканал ABC News (США), ссылаясь на письмо спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в американский конгресс.
Также представитель украинского парламента рассказал, что киевское правительство обратилось к администрации Байдена с официальным запросом по поводу поставок C-RAM.
Журналисты попросили Пентагон подтвердить данную информацию, предоставив им список предназначенных для поставки Киеву вооружений. Но в Минобороны США ответили, что данная информация является закрытой. При этом было заявлено, что Соединенные Штаты намерены отправить Украине оружие, наиболее необходимое для ведения боевых действий против российских Вооруженных сил.
- отметил представитель Пентагона Гаррон Гарн.
Высокомобильные комплексы ПВО C-RAM американского производства оборудованы радаром для отслеживания угроз с воздуха и пушкой, имеющей высокую скорострельность. Она составляет до 4,5 тысячи выстрелов в минуту.