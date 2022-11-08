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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об учебных полетах стратегической авиации на Дальнем Востоке

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Амурского соединения дальней авиации выполнили тренировочные полеты в сложных метеоусловиях, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"В ходе полетных заданий экипажи выполнили взлеты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, а также элементы взаимодействия с группой руководства полетами при ограниченной видимости, в том числе в ночное время", - сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

"В ходе выполнения полетного задания экипажи отработали дозаправку в воздухе. Дозаправка топливом выполнялась на высоте более 6000 метров и на скорости свыше 550 километров в час. Инженерно-техническим составом отработаны элементы подготовки авиационной техники к полётам в условиях, характерных резко континентальному климату, под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха", - говорится в сообщении.

"В полётах приняли участие молодые лётчики, которые вошли в состав экипажей в качестве помощников командиров кораблей и штурманов", - сообщили в Минобороны.

Минобороны РФ опубликовало кадры взлета и посадки Ту-95МС и дозаправки в воздухе.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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