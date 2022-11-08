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Вестник Мордовии

Конкурент российского "Змея Горыныча" замечен у боевиков ВСУ

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Источник изображения: Фото: блог bmpd

Американцы передали ВСУ системы дистанционного разминирования M58 MICLIC (расшифровывается как Mine Clearing Line Charge - удлиненный заряд разминирования).

Как отмечает "РГ: русское оружие", сам факт такой поставки был засекречен, и о нем стало известно лишь после того, как в Сети появилась фотография, сделанная на Донецком направлении. На ней запечатлен гусеничный бронетранспортер М113А3, буксирующий прицеп с этим инженерным оборудованием.

Система является заокеанским аналогом российского УР-77 "Метеорит", прозванного в войсках "Змеем Горынычем", и УР-83П. Она также имеет специальную твердотопливную ракету, которая подает на минное поле гибкий шланг, снаряженный взрывчатым веществом. После его подрыва детонируют установленные мины, в результате появляется проход для различной техники

Правда, M58 уступает отечественным разработкам по тактико-техническим характеристикам. Так, УР-83 может подавать заряд на дальность до 440 м, а американская - всего на 62 м.

Длина проделываемого прохода у первой - 115 м, у второй - 100 м. Масса - 1810 кг, в том числе взрывчатого вещества 1380 кг, у конкурента - 2883 кг и 1283 кг соответственно.

Некоторое количество УР-77 достались Украине после захвата в одностороннем порядке имущества советских военных округов. Однако в исправном состоянии сохранилась лишь незначительная часть. Другие же были утилизированы или использовались для других задач, например на них устанавливались зенитные малокалиберные пушки ЗУ-23-2.

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