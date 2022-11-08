Россия сообщила о запуске баллистической ракеты "Булава"

Figaro: ракета "Булава" готова взлететь со дна океана — в ответ на агрессию против России

Успешные запуск баллистической ракеты "Булава" с подлодки стал сенсационным успехом России. Одновременно Россия обновляет свой устаревший было парк подлодок советского периода с их старым вооружением, пишет Figaro. Задача российских субмарин – быть готовыми к "удару возмездия" по агрессору.

Разработанный в рамках ядерного сдерживания подводный ракетоносец "Генералиссимус Суворов" должен поступить на вооружение ВМФ России. По данным Минобороны России, еще одна атомная подводная лодка также проходит ходовые испытания.

Вдали от линии фронта на Украине Россия продолжает модернизировать свои стратегические силы ядерного сдерживания. Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами на борту (АПЛРБ) "Генералиссимус Суворов", завершающая испытания перед поступлением на вооружение ВМФ России, скорее всего, к концу года, произвела пуск баллистической ракеты "Булава", ядерная боеголовка которой была заменена боеголовкой-"пустышкой".

"Экипаж новой ракетной подводной лодки стратегического назначения (проект „Борей-А“) „Генералиссимус Суворов“ успешно выполнил пуск баллистической ракеты „Булава“ в рамках завершающего этапа государственных испытаний", — сообщило в четверг (3 ноября) Минобороны России. В тот же день российское информационное агентство ТАСС сообщило, что ходовые испытания проходит еще одна атомная подводная лодка "Красноярск". Это ударная атомная подводная лодка с ядерной силовой установкой, но без баллистических ракет.

Признак эскалации

На Украине опасаются применения противником тактического ядерного оружия из-за трудностей, с которыми российские войска столкнулись на поле боя. Неужели же данные учения стоит оценивать по первому впечатлению — как признак эскалации, начатой Москвой? Нет, не обязательно. Как недавно напомнил Бруно Тертре, эксперт по ядерным вопросам и заместитель директора Фонда стратегических исследований, не все действия России в ядерной сфере следует рассматривать как предупреждение Западу.

При этом пуск ракеты "Булава" с подлодки "Генералиссимус Суворов", строительство которой началось в 2014 году и которая должна войти в состав Тихоокеанского флота, не стал неожиданностью. Это испытание является частью классического протокола, которому должно следовать такое судно перед его приемом на службу. Это шестая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса "Борей" и третья из модернизированных подводных лодок подкласса "Борей-А". В настоящее время строятся еще четыре подлодки. К 2031 году у России должно быть двенадцать таких ПЛАРБ, что позволит ей проститься с проектом подлодок "Дельта", доставшимся России в наследство от СССР.

Шесть из них, введенные в эксплуатацию в период с 1982 по 1990 год, все еще периодически несут боевое дежурство.

Возможность ответного удара

Несмотря на постоянные промышленные трудности, производство российских подводных лодок в последние пятнадцать лет претерпевает вынужденную модернизацию. Делается попытка заменить бывшие советские субмарины, некоторым из которых более сорока лет. В частности, это касается подлодок с баллистическими ракетами, которые в России называют "стратегическими атомными подводными крейсерами", чья роль, в частности, заключается в том, чтобы гарантировать, в рамках ядерного сдерживания, так называемый потенциал Москвы для "второго удара". Находясь в глубинах Мирового океана, эти корабли всегда должны быть готовы ответить на удар противника после того, как он уничтожит наземный ядерный потенциал России.

Особую роль играют массивные подводные лодки "Борей"— длиной 170 метров и водоизмещением 24 000 тонн. Они несут по шестнадцать баллистических ракет Р-30 "Булава", дальность которых достигает 8 000 километров и каждая из которых несет до десяти независимых ядерных боеголовок от 50 до 150 килотонн. Для сравнения: каждая такая баллистическая ракета — это 15 американских бомб, сброшенных на Хиросиму. По данным Минобороны России, в ходе испытаний ракета "Булава" была выпущена из подводного положения в Белом море (к востоку от Финляндии) и поразила цель на полигоне Кура на Камчатке (на побережье Тихого океана), то есть на расстоянии более 5000 километров.

Флот стареет, но к атаке готов

Другая подводная лодка, проходящая ходовые испытания, субмарина "Красноярск", представляет собой ударную атомную подводную лодку класса "Ясень-М", строительство которой также началось в 2014 году. Эти корабли длиной 140 метров и водоизмещением 14 000 тонн выполняют, по сути, обычную роль. Они предназначены для противокорабельных и противолодочных сражений, для нанесения ударов по суше и специальных миссий, в частности шпионажа. Впрочем, у русских есть и специальные подводные лодки для выполнения разведывательных миссий. В своих 32 пусковых "колодцах" "Ясень-М" может таить и ракеты семейства "Калибр", использовавшиеся в Сирии и на Украине.

"Красноярск" — третий энергоблок класса "Ясень-М", пришедший на смену единственному "Ясеню", введенному в эксплуатацию в 2014 году, еще пять находятся в стадии строительства. Здесь снова русские изо всех сил пытаются обновить свой стареющий парк подлодок советского производства. На бумаге данные раздуты: на службе Северного и Тихоокеанского флота находятся 25 подводных лодок — против шести в ВМФ Франции и семи в Соединенном Королевстве. Но на самом деле лишь десяток подлодок годны к бою, остальные находятся в ремонте, иногда годами. Лодкам "Сьерра-II", "Виктор-III", "Акула" и "Оскар-II" в среднем по тридцать лет, и русские изо всех сил стараются их модернизировать.

Ускоренное строительство

Заторможенное западными санкциями, введенными в 2014 году и заставившими россиян осуществлять сложные и дорогостоящие проекты "импортозамещения", строительство атомных подводных лодок тем не менее ускорилось с 2020 года. Всего за три года пять из них были допущены к активной эксплуатации, учитывая также, что две из них находятся на стадии ходовых испытаний, а десять других находятся на различных стадиях строительства на верфи "Севмаш" в Северодвинске, единственной компании, которая до сих пор производит суда этого типа.

Пока неизвестно, повлияет ли конфликт на Украине, как и в 2014 году, на строительство этих технически сложных в производственном плане и финансово затратных кораблей.

Комментарии читателей:

Thibs69

Наши атомные подводные лодки не хуже. Просто у нас более точные ракеты большей дальности с таким же количеством боеголовок. Столько же ракет, но по тоннажу подводное судно, на котором она размещаются, вдвое меньше. Не говоря уже о способности избегать своего обнаружения. По этой способности наши лодки превосходят даже американские лодки класса "Огайо". Мы отстаем в плане обычных вооружений, но наши силы ядерного сдерживания остаются очень значительны.

Gentilhomme Vieille Canaille 94

Со стороны США и НАТО наблюдается усталость. Россия далеко не ослаблена, она старается ускорить строительство и реконструкцию своих вооружений. В итоге получается так, что США и НАТО, наоборот, растрачивают свои запасы оружия, чтобы поддержать конфликт, который с каждым днем становится все более сомнительным в стратегическом плане. Этот же союз США и НАТО рискует оказаться безоружным перед лицом нового врага, Китая, который строит авианосцы и использует российскую ракетную технологию. А вот каково будет в этих условиях будущее украинского руководства во главе с Зеленским?.. Зачем они-то будут нужны? США знают, как вести себя с неудобными друзьями.

Aragorn

Ене тратьте зря силы, отправляйтесь прямо на дно. Мы на Западе будем только наращивать помощь Украине. В итоге мы нанесем финальный удар Путину и лишим Россию способности вести войны дальше — любые. Другого исхода просто быть не может.

Klakmuf

Если бы СССР не растратил свои огромные богатства на финансирование чудовищного арсенала, который ржавеет, так и не послужив никакой цели, вместо того, чтобы направить их на экономическое развитие и благосостояние народа, мир чувствовал бы себя лучше, а особенно русский народ.

avantgarde49

Путин угрожает Западу своим ядерным оружием, но он прекрасно знает, что подвергает Россию и ее жителей такой же ядерной угрозе, поэтому слишком далеко он не пойдет.

Gentilhomme Vieille Canaille 94

Некоторые данные:

Ракета "Булава". Масса 36,8 тонны. Длинна 11,5 метров. Радиус действия — до 8000 километров. Полезная нагрузка — возможны ядерные боеголовки. Платформа базирования: подлодки класса "Борей". При попадании ракеты будет уничтожено все находящееся на поверхности земли в радиусе километра. Ракета "Булава" делает шантаж России со стороны НАТО авантюрой.

Oskar Lafontaine

Ну, хорошо. Ответьте на вопрос: вот эти подводные лодки, что они могут изменить в ситуации на Украине? У нас всюду пишут, что Россия там явно проигрывает.

Kokotop

Спасибо немцам, которые профинансировали строительство этой подводной лодки за счет закупок газа!