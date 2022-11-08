Приоритеты меняются: Авианосцы США стали появляться на Ближнем Востоке всё реже

Источник изображения: topwar.ru

После десятилетий постоянного присутствия американских авианосных групп в ближневосточном регионе приоритеты меняются. Теперь авианосцы США стали появляться на Ближнем Востоке все реже.

На эту тему рассуждает американский обозреватель Джефф Зизулевич в своей статье для журнала Navy Times.

Он рассказал о своей беседе с преподавателем Военно-морского колледжа Джеймсом Холмсом. Тот, будучи во время операции «Щит пустыни» в 1990 году офицером на линкоре «Висконсин», тогда не мог предположить, что вооруженным силам США на Ближнем востоке когда-нибудь понадобится авианосец. Но когда после терактов 11 сентября американские войска были развернуты в Ираке и Афганистане, как минимум одна авианосная ударная группа постоянно курсировала в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM), то есть в непосредственной близости от стран Ближнего и Среднего Востока. В итоге это снижало боеспособность американских ВМС в других регионах земного шара.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь, спустя примерно 30 лет после того, как Холмс столкнулся с Ближним Востоком без авианосцев США, прошлое опять возвратилось. Американские авианосные ударные группы уже более года не появлялись в ближневосточных водах, где действует 5-й флот США. Они прекратили здесь бывать с тех пор, как президент Байден в августе 2021 года вывел войска из Афганистана.

Источник изображения: topwar.ru

Это процесс начался несколько раньше. Уже весной 2021 года американский лидер распорядился ускорить сокращение контингента в зоне Персидского залива, начатое еще при Трампе. В значительной степени это связано с усилением конфронтации Соединенных Штатов с Россией и Китаем. Соответственно, американские военные усилили свои группировки в Европе и Тихоокеанском регионе, частично переместив туда силы с Ближнего Востока.