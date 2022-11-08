Алжир принял решение о присоединении к БРИКС, подав официальную заявку

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Группа БРИКС, в которую на сегодняшний день входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, в ближайшее время может прирасти новыми членами. Как сообщает алжирское издание "Аш-Шурук", официальную заявку на вступление в БРИКС подал Алжир.

В алжирском МИД подтвердили подачу заявки на вступление в БРИКС, об этом заявила специальный посланник алжирского внешнеполитического ведомства по международному партнерству Лейла Заруки, тем самым подтвердив сделанное еще в августе заявление президента страны Абдельмаджида Теббуна о готовности присоединиться к организации. Как отмечается, у Алжира имеются почти все необходимые для этого условия, а Москва против ничего не имеет.

Вообще же на сегодняшний день к вступлению в БРИКС склоняются довольно много государств, по данным российского МИДа, примерно полтора десятка стран из разных уголков мира заявили о готовности присоединиться. Сейчас разрабатывается процедура принятия новых членов. А кроме Алжира, подавшего заявку только сейчас, принятия ожидает Иран, подавший заявку еще в июне.

На сегодняшний день известно, что к БРИКС хотели бы присоединиться: Аргентина, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Это те страны, которые уже "стучатся в двери", а есть еще ряд стран, решивших пока выступить в качестве наблюдателей. Однако не все так просто, как кажется. Например, Турции могут помешать вступить проблемы в экономике.

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) является межгосударственным объединением, включающим в себя пять вышеуказанных стран, хотя на первом этапе их было всего четыре, ЮАР присоединилась позже. Организация образована в 2006 году с целью содействия стабильному росту экономик входящих в группу стран путем усиления экономических связей, обмена ресурсами, созданием авиационных, торговых и финансовых маршрутов для новых мировых реалий.