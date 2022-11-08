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D-Russia.ru

Cognitive Pilot стала первым сертифицированным в РФ поставщиком ИИ-автопилотов для сельхозтехники

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Cognitive Pilot стала первым сертифицированным в РФ поставщиком ИИ-автопилотов для сельхозтехники
Cognitive Pilot стала первым сертифицированным в РФ поставщиком ИИ-автопилотов для сельхозтехники.
Источник изображения: D-Russia.ru

Дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies, компания Cognitive Pilot, получила заключение Минпромторга России о подтверждении производства на территории РФ и включена в реестр российской радиоэлектронной продукции; это первый сертифицированный поставщик автопилотов на рынке «умной» сельхозтехники, сообщает компания в среду.

Продукция Cognitive Pilot позволит заместить ушедшие с рынка в марте 2022 зарубежные компании, производящие автопилоты для тракторов и комбайнов, говорится в сообщении.

В компании отмечают, что к началу 2022 года число установок в России зарубежных систем параллельного вождения на базе спутниковой навигации, таких как Trimble, TopCon, AgLeader и других, составило около 150 тысяч. Система Cognitive Agro Pilot была установлена в более чем 500 отечественных агрохозяйствах в 30 регионах страны.

В отличие от «слепых» зарубежных систем, использующих спутниковую навигацию, российская система Cognitive Agro Pilot «анализирует» обстановку на месте и использует обработанные данные для управления комбайном.

На своей странице во «ВКонтакте» генеральный директор Cognitive Pilot отмечает необходимость оперативной организации господдержки фермерам для установки систем и замены иностранных. Это обеспечит «вопросы безопасности российских агрохозяйств и сохранения информации о перемещении техники и геопозиционировании и рельефе сельских территорий внутри России в острый период мобилизации всех сил страны».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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