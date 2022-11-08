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«Роскосмос» заключил контракты на ₽16,5 млрд на создание лунных миссий

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«Роскосмос» заключил контракты на ₽16,5 млрд на создание лунных миссий
«Роскосмос» заключил контракты на ₽16,5 млрд на создание лунных миссий.
Источник изображения: Сергей Бобылев / ТАСС

«Роскосмос» заключил контракты на 7,2 млрд и 9,3 млрд руб. на создание двух лунных миссий

В рамках госконтрактов с НПО Лавочкина планируется создание двух лунных миссий — орбитальной и посадочной для забора грунта. Ранее «Роскосмос» в очередной раз отложил пуск исследовательской лунной станции «Луна-25»

Госкорпорация "Роскосмос" заключила с Научно-производственным объединением (НПО) им. С. А. Лавочкина два госконтракта на создание двух лунных миссий, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы госзакупок.

Первый контракт - орбитальная миссия, он подразумевает создание в 2022-2024 годах аппарата для дистанционных исследований поверхности Луны (шифр "Луна-Ресурс-1" (ОА-2021)). Его стоимость составляет 9,3 млрд руб.

Второй контракт стоимостью 7,2 млрд руб. - создание посадочной миссии для забора грунта. В его рамках в 2022-2025 годах будет сконструирован космический комплекс для контактных исследований Луны (шифр "Луна-Ресурс-1" (ПА-2021)), в том числе посадочное и грунтозаборное устройства и манипулятор.

Российская лунная программа, рассчитанная до 2024 года, включает в себя три этапа. Первый - "Вылазка" - охватывает период с 2021 по 2025 год и предполагает среди прочего исследование Луны автоматическими станциями серии "Луна" (25, 26, 27 и 28).

В середине апреля во время посещения космодрома Восточный президент Владимир Путин сообщил, что Россия возобновит лунную программу и запустит межпланетную автоматическую станцию "Луна-25". Она должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако запуск неоднократно переносили. В сентябре гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что его отложили до 2023 года из-за проблем с доплеровским измерителем скорости и дальности, разработанным концерном "Вега" (входит в "Ростех").

Прежний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин допускал, что миссии "Луна-26" и "Луна-27" будут отложены, поскольку "Роскосмос" будет тратить основные финансовые и производственные ресурсы "на увеличение орбитальной группировки". Одна из них готовилась для картографирования, а вторая - для исследования грунта.

Наталия Анисимова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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