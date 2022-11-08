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Техкульт

Для ВМС Австралии построят три автономных подводных беспилотника размером с автобус

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Подводный дрон


ВМС Австралии подписали контракт с военным подрядчиком компанией Anduril (США) на разработку и постройку крупного подводного беспилотника размером с автобус — XL-AUV.

Это будет многофункциональная платформа, на которой установят несколько типов аппаратуры для выполнения целого спектра задач в автономном режиме продолжительностью до недели, начиная с ведения разведки до мониторинга подводной инфраструктуры. Как сообщили в Anduril, стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов. Планируется разработать три версии XL-AUV. Компания намерена уложиться в три года и, по возможности, сэкономить средства. Правда, для этого придется кое-чем «пожертвовать» — в частности, герметичностью. Другими словами, разработчики намерены отказаться от прочного водонепроницаемого корпуса. Впрочем, это довольно распространенное конструкторское решение. По мнению специалистов компании Nautilus Drydocks (специализация — разработка подводных аппаратов с дистанционным управлением — прим. ред. Техкульт), упаковать начинку подводного беспилотника в герметичный корпус достаточно сложно и создает лишние неудобства при обслуживании. Гораздо проще отказаться от водонепроницаемого корпуса, но разместить внутри него отдельные модули беспилотника в герметичной упаковке. К примеру, если один из них выйдет из строя, его будет проще заменить, чем всю «промокшую» аппаратуру. В случае XL-AUV вся его инженерная начинка будет размещаться в нескольких герметичных, устойчивых к высокому давлению корпусах размером с газовый баллон.

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Страны
Австpалия
США
Проекты
БПЛА
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