«ОДК-Сатурн» завершил второй этап внедрения цифровой платформы «Умный цех»

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации завершило второй этап внедрения цифровой платформы «Умный цех». К программному обеспечению подключены десять единиц металлургического оборудования, а также созданы 60 автоматизированных рабочих мест.

Автоматизированные рабочие места появились в цехах Центра производственных компетенций «Лопатки турбин» на персональных компьютерах, производственных терминалах и моноблоках на базе модулей АИС «Диспетчер». С них данные предприятия поступают в платформу «Умный цех».

«Все мероприятия второго этапа выполнены. Проведенная работа позволяет приступить к демонстрации и испытаниям цифровой платформы «Умный цех» на третьем этапе. Они будут идти с учетом получения данных из различных источников, в том числе из автоматизированных рабочих мест «Цифровое производство» и металлургического оборудования», – отметил директор по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

В данный момент платформа сконфигурирована и настроена в тестовой среде, разработаны руководства пользователя и администратора. Внедряемая система поможет оценивать показатели эффективности производственного подразделения и принимать управленческие решения. Проект реализуется при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий.

Привлечение финансирования для комплексного внедрения цифровой платформы «Умный цех» осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».