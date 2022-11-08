СМИ Ирана: Тегеран добился больших успехов в развитии ракетных технологий

Источник изображения: topwar.ru

Тегеран добился больших успехов в развитии ракетных технологий. В частности, ЗРК Bavar 373 может поражать баллистические ракеты противника на расстоянии свыше 300 километров.

Как сообщили в иранском информагентстве IRNA, об этом заявил министр обороны Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Реза Аштиани.

Он рассказал, что новый зенитный ракетный комплекс способен вести одновременно до шести целей. У него на вооружении стоят модернизированные ракеты Sayad B-4 с повышенной дальностью действия. Предполагается использовать систему Bavar 373 в качестве охотника за разведывательными самолетами противника AWACS, способными направлять удары средствами поражения по стратегическим объектам в глубоком тылу.

СМИ Ирана отмечает, что испытания зенитного ракетного комплекса прошли успешно, теперь запущена линия по промышленному производству ракет для него.

Источник изображения: topwar.ru

Иранский эксперт по вопросам обороны Мохаммад Шалтуки рассказал, что с начала реализации своего космического проекта в 2000 году страна испытывала проблемы с ракетами-носителями из-за их ненадежности. Поэтому успешный запуск спутников на орбиту был затруднен.

Теперь, благодаря создания новой ракеты-носителя Qaem 100, работающей на твердом топливе, проблема, похоже, решена. Теперь у Ирана появилась возможность запуска по одному спутнику в месяц.

Ранее Иран при помощи ракеты-носителя Qased, принадлежащей КСИР, отправил на орбиту два 20-килограммовых спутника Noor 1 и Noor 2. Теперь готовится запуск ракеты Qaem 100, на борту которой предполагается разместить спутник Narid весом 80 килограммов.