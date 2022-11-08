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ТАСС

Путин потребовал проявлять внимание ко всем мобилизованным

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Мобилизованные граждане во время учений
Мобилизованные граждане во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Президент России обратил внимание, что около 80 тыс. мобилизованных сейчас находятся в зоне проведения специальной операции

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от властей всех уровней проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились - на полигонах, в зоне боевых действий.

"Внимание нужно проявлять ко всем [мобилизованным], где бы они ни находились", - подчеркнул президент, говоря о поддержке таких бойцов на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей в понедельник.

Путин обратил внимание, что около 80 тыс. мобилизованных сейчас находятся в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тыс. человек принимают участие в боевых действиях. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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