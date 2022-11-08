Министр нацобороны Польши Блащак: Повидз становится военным комплексом НАТО

База ВВС США в Повидзе будет достроена и станет опорным пунктом для США и НАТО, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

В Повидзе размещены военные летчики США и ударные вертолеты Apache. Для них возводятся ангары, склады и топливная база.

"Повидз становится военным комплексом, который готовится поддерживать польские силы и силы НАТО на восточном фланге Североатлантического союза", - сказал польский министр.

Сейчас в Польше на постоянной основе находятся более 10 тысяч американских военнослужащих.