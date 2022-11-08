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ТАСС

Секретарь Совбеза Украины не исключил изъятие для военных нужд и других компаний

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Глава СНБО Украины Алексей Данилов
Глава СНБО Украины Алексей Данилов.
Источник изображения: Valentyn Ogirenko/Reuters

В свою очередь министр обороны Алексей Резников указал, что считает неправильным называть национализацией такую передачу компаний государству

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключили дальнейшего принудительного перевода в госсобственность частных предприятий, как это было сделано в понедельник с активами пяти крупных компаний.

"Это будет зависеть от того, насколько они [компании] будут влиять на то состояние, в котором будет находиться наша страна", - ответил он на брифинге, видеозапись которого размещена в Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на вопрос о возможном продолжении национализации.

Дальнейшего изъятия имущества для военных нужд не исключил и глава правительства. "Те шаги, которые будут происходить в будущем, будут происходить по мере необходимости, вероятно, от изъятия имущества для военных нужд до дополнительных государственных заказов для сектора безопасности", - пояснил Шмыгаль.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников, который также участвовал в брифинге, указал, что считает неправильным называть национализацией такую передачу компаний государству. "Это не национализация, не путайте, не берите этот термин, это не национализация. Это изъятие имущества в условиях военного положения, это абсолютно разные правовые формы. Не говорите национализация, это будет неправильно понято обществом", - добавил он.

Ранее в понедельник Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам Украины опубликовала постановление о принудительном отчуждении в собственность государства акций компаний "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор". Данилов заявлял, что изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины. Он также не исключил возвращения компаний прежним владельцам или выплаты им компенсаций после завершения военного положения.

"Укрнафта" - крупнейшая газо- и нефтедобывающая компания Украины. Компаниям Коломойского в ней принадлежит около 42% акций, 50% акций плюс 1 акцию контролирует украинское государство. 56% акций компании "Мотор Сич" - одного из крупнейших производителей двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок - были в 2016 году проданы китайскому инвестору, однако сделка была заблокирована украинскими властями. Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" уехавшего с Украины бизнесмена Константина Жеваго, а "Запорожтрансформатор" принадлежит Константину Григоришину. 

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Кредитование
Страны
Украина
Компании
АвтоКрАЗ
Мотор Сич
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