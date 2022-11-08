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ТАСС

На Балтийском флоте провели учения по борьбе за живучесть с участием экипажей 10 кораблей

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Корабли Балтийского флота
Корабли Балтийского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

В ходе учений моряки ликвидировали пробоины в корпусе кораблей и тушили пожар в их помещениях

КАЛИНИНГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Экипажи около 10 кораблей Балтийского флота приняли участие во внезапных учениях по организации борьбы за живучесть, которые прошли в Балтийске - главной военно-морской базе флота и пункте его базирования, сообщила в понедельник флотская пресс-служба.

"В ходе учения личный состав отработал комплекс внезапных вводных по борьбе за живучесть кораблей, в частности, моряки ликвидировали пробоины в корпусе кораблей, устраняли поступления забортной воды, локализовали и тушили пожар в корабельных помещениях с использованием средств пожаротушения", - сообщили в пресс-службе, отметив, что "по оценке командования, экипажи всех кораблей продемонстрировали уверенные действия при ликвидации аварийных ситуаций".

В общей сложности в учениях было задействовано около 10 экипажей кораблей и судов обеспечения флота.

В пресс-службе также рассказали, что начальные практические навыки личный состав аварийно-спасательных групп приобретает и оттачивает на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК), который установлен в базе. В нем сымитированы идентичные корабельным помещения и отсеки, что позволяет экипажам действовать в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке с фактическим поступлением забортной воды и тушением возгораний горюче-смазочных материалов и электрооборудования. 

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