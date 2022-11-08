США в частном порядке просят Украину заявить о готовности к переговорам с Россией

WP: США призвали Украину пересмотреть отказ от участия в мирных переговорах

Администрация Байдена призвала украинское руководство продемонстрировать открытость к диалогу с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, пишет WP. По мнению читателей издания, это говорит об усталости США от конфликта и изменении курса на поддержку Украины.

Пол Сонн

Мисси Райан (Missy Ryan), Джон Хадсон (John Hudson)

Цель не в том, чтобы усадить Украину за стол переговоров, а в том, чтобы помочь ей сохранить позицию морального превосходства в глазах международных покровителей

По словам людей, знакомых с ситуацией, администрация Байдена в частном порядке призывает украинское руководство продемонстрировать открытость к диалогу с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти.

Просьба американских чиновников, как они сами заявляют, направлена не на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров. Скорее это можно считать сознательным шагом к обеспечению Киеву поддержки со стороны других стран, где многие опасаются долгосрочного конфликта.

Это наглядно демонстрирует сложность позиции администрации Байдена по Украине: официальные лица публично обещают поддерживать Киев “столько, сколько потребуется”, но при этом надеются на мирное разрешение конфликта, который за последние восемь месяцев нанес сокрушительный удар по мировой экономике и вынудил мир жить в страхе ядерной войны.

США хоть и разделяют мнение украинской стороны в том, что на данный момент Путин относится к переговорам несерьезно, но признают, что полный отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с ним вызывает обеспокоенность в ряде стран Европы, Африки и Латинской Америки, где наиболее остро ощущается разрушительное воздействие конфликта на доступность и стоимость продовольствия и топлива.

“Усталость от Украины — это реальная проблема для некоторых наших партнеров”, — заявил на условиях анонимности один американский чиновник.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Согласно опросам в США, республиканцы все менее склонны поддерживать дальнейшее финансирование вооруженных сил Украины на фоне проблем, с которыми Белый дом может столкнуться после грядущих промежуточных выборов. Нынешняя администрация не намерена отказываться от плана помощи Киеву, в рамках которого он получил рекордно высокую финансовую поддержку за все эпоху после окончания холодной войны.

В ходе поездки в Киев на прошлой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты выступают за справедливый и прочный мир для Украины, и заверил в продолжении ее финансирования независимо от внутренней политики. “Мы намерены обеспечить наличие необходимых ресурсов и заручиться поддержкой с обеих сторон”, — сказал он на брифинге.

Дипломат-ветеран Александр Вершбоу (Alexander Vershbow), бывший посол США в России и заместитель генсека НАТО, заявил, что Соединенные Штаты не могут позволить себе абсолютный скептицизм в отношении сроков и способов завершения конфликта, учитывая заинтересованность США в обеспечении европейской безопасности и сдерживании Кремля.

“Если условия станут более благоприятными для переговоров, я не думаю, что администрация останется пассивной, — заявил Вершбоу. — Но в конечном итоге боевые действия ведут украинцы, поэтому мы должны быть осторожны и не перечить им”.

В последние месяцы украинские официальные лица ужесточили позицию относительно переговоров, хотя изначально Зеленский предлагал мир путем переговоров с обсуждением украинского нейтралитета и возвращения территорий, завоеванных Россией с 24 февраля этого года.

В конце сентября, после выхода из состава Украины еще четырех украинских регионов на востоке и юге, Зеленский издал указ, запрещающий любые переговоры с российским лидером. “Мы будем вести переговоры только с новым президентом”, — подчеркнул он в видеообращении.

Украинцы очень возмущены поступающими от других стран предложениями отдать свои территории в рамках мирного соглашения. С одним из них выступил, например, миллиардер Илон Маск, который помогал снабжать украинских военных устройствами спутниковой связи. В соцсетях он опубликовал план завершения конфликта с предложением провести повторный референдум в областях, перешедших под контроль РФ, и оставить в покое Крым.

В последние недели украинская критика предлагаемых уступок обострилась: чиновники осуждают “полезных идиотов” на Западе за служение интересам Кремля.

“Если Россия победит, мы получим период хаоса: расцвет тираний, войн, ядерные гонки, — заявил в пятницу советник президента Михаил Подоляк. — Любые уступки Путину сегодня – это соглашение с дьяволом. Вам не понравится его цена.”

Украинские чиновники отмечают, что мирное соглашение 2015 года на Донбассе лишь дало России время для подготовки к СВО. Они считают, что новое соглашение ничем не будет от него отличаться, и утверждают, что единственный способ помешать России вернуться однажды снова — это победить ее войска на поле боя.

Россия, оказавшись в невыгодном положении, не раз предлагала переговоры, но до сих пор не приемлет иных условий, кроме капитуляции Украины.

“Цинично, что Россия и ее западные сторонники протягивают оливковую ветвь. Пожалуйста, не дайте себя обмануть”, — написал недавно в статье для The Washington Post глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

На Украине также задаются вопросом, как можно вести переговоры с людьми, которые свято верят в право Москвы на гегемонию над Киевом.

Путин продолжает подрывать саму идею суверенной и независимой Украины. В числе прочего, в прошлом месяце он в очередной раз назвал русских и украинцев одним народом, а Россию — “единственным настоящим, серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности”.

На Западе скептически относятся к целям России, но и резкие публичные упреки Украины их тоже раздражают, хотя Киев по-прежнему полностью зависит от западной помощи. По словам чиновников, критика в адрес жертвователей и отказ от переговоров могут навредить Киеву в долгосрочной перспективе.

Максималистские высказывания с обеих сторон усиливают глобальные опасения по поводу затяжного конфликта, который продлится до конца жизни 70-летнего российского лидера, чья власть в последние годы только укрепилась. Конфликт уже усугубил глобальные экономические проблемы, способствовал резкому росту цен на энергоносители для европейских потребителей и вызвал скачок цен на сырьевые товары, в результате которого в Сомали, Йемене и Афганистане люди стали голодать сильнее.

В Соединенных Штатах рост инфляции, частично обусловленный российско-украинским конфликтом, усложняет жизнь президенту Байдену и его партии в преддверии промежуточных выборов 8 ноября. Возникают все новые вопросы о дальнейшей помощи США Украине, общий объем которой на данный момент составляет 18,2 миллиарда долларов. Согласно опросу, опубликованному 3 ноября в The Wall Street Journal, 48% республиканцев заявили, что Соединенные Штаты делают “слишком много” для поддержки Украины, хотя еще в марте таковых было всего 6%.

Прогрессисты-демократы призывают к дипломатии во избежание затяжного конфликта и даже опубликовали — правда, потом отозвали — письмо с призывом к Байдену удвоить усилия по поиску “реалистичных идей” для прекращения боевых действий.

Выступая в Киеве, Салливан высказал уверенность в том, что все можно легко прекратить. “Россия решила это начать. Она могла бы и все закончить, остановить войска и прекратить боевые действия — вот как, с нашей точки зрения, ей следует поступить”.

Опасения по поводу многолетнего конфликта особенно ярко выражены в тех странах, которые изначально не стали поддерживать возглавляемую США коалицию в поддержку Украины либо из-за связей с Москвой, либо из-за нежелания подчиняться Вашингтону.

Южная Африка, например, в ходе недавнего голосования в рамках ООН по осуждению присоединения украинских территорий к России предпочла воздержаться и призвала мир сосредоточиться на содействии прекращению огня и политическому урегулированию. А избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Зеленский и Путин несут равную ответственность за нынешний конфликт.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который пытался поддерживать хорошие отношения с Москвой и Киевом, в прошлом месяце провел с Зеленским телефонный разговор и предложил помощь в организации мирных переговоров. Украинский лидер ответил отказом.

Зеленский сказал ему, что Украина не станет вести переговоры с Путиным, но подчеркнул приверженность своей страны мирному урегулированию путем диалога. Такое заявление опубликовал его офис, и в нем, в частности, говорилось, что Россия намеренно срывает попытки вступить в диалог.

Несмотря на отказ украинских лидеров разговаривать с Путиным и клятву бороться за возвращение всех территорий, американские чиновники уверены, что в конечном счете Зеленский согласится на переговоры и пойдет на уступки, как и собирался в самом начале. Они считают, что Киев стремиться достичь максимально возможных успехов до наступления зимы, когда может открыться окно для дипломатии.

Перед Зеленским стоит задача апеллировать как к собственному народу, который сильно страдает из-за сложившейся ситуации, так и к иностранной аудитории, которая обеспечивает его армию всем необходимым оружием. Чтобы мотивировать самих украинцев, Зеленский сделал ставку на победу, а не урегулирование, став при этом символом неповиновения и мотивировав солдат на поле боя.

Промышленно развитые государства - члены “Большой семерки” хоть и поддержали украинское видение победы в прошлом месяце, одобрив план "справедливого мира с возможными репарационными выплатами со стороны России и гарантиями безопасности для Украины", некоторые из них считают, что поворотный момент может наступить при приближении украинских войск к Крыму.

Сообщения о выводе российских сил из южного города Херсон подняли вопрос о том, смогут ли украинские войска отбить стратегически важный полуостров. По мнению официальных лиц США и НАТО, Путин относится к нему иначе, чем к другим ныне подконтрольным ему областям. Как западные покровители Киева отнесутся к потенциальной битве за Крым?

Крым находится под непосредственным российским контролем дольше областей, взятых Россией под контроль в ходе нынешнего конфликта, там располагается российская военно-морская база и проживают многие отставные военнослужащие.

Доказательством отношения Москвы к Крыму стала ее реакция на подрыв моста, который соединяет полуостров с материковой Россией и считается символом контроля над ним Кремля. По украинским городам, включая Киев, выпустили целый шквал ракет, положив конец длительному периоду мирной жизни в столице.

Тем временем украинские лидеры продолжают сигнализировать о намерении добиваться полной победы не только собственным гражданам, но и Москве.

Зеленский в одном из недавних интервью заявил, что первым делом после победы он собирается посетить Крым. “Я очень хочу увидеть море”, — поделился он.

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Комментарии читателей:

CRM-one-one-four: Давайте проясним: “усталость” — это то, что испытывают украинцы, когда вынуждены обходиться без электричества, воды и какой-либо передышки. Грядет суровая зима без отопления и света. Для западного мира жаловаться на то, что украинцы слишком много ноют, и заставлять их идти на компромисс, — просто нелепо. Если бы союзники капитулировали перед Гитлером спустя полгода, в каком мире мы бы жили сегодня?

Willie Leell: 4,5 миллиона киевлян вот-вот замерзнут насмерть из-за отключений электроэнергии. У Зели нет выбора, кроме как начать переговоры. Мэр Киева готовится объявить тотальную эвакуацию города.

Jed9630: Я никогда не выступал за соглашательство с Россией и не призывал к урегулированию путем переговоров, но на данный момент слишком сильно страдает украинский тыл. Прекращение военных действий принесет Украине значительную западную помощь на восстановление инфраструктуры, а России — стремительную деградацию из-за долгосрочных санкций, закрытых энергетических рынков и массового исхода молодежи. Добавьте к этому расширение НАТО, и после окончания СВО Путин уже вряд ли сможет начать что-либо подобное снова.

Yespero: Когда США бросят Украину — это лишь вопрос времени. А Тайвань, между тем, внимательно следит за происходящим. Китай знал все с самого начала.

Suzanne1412: Джо Байден хочет, чтобы украинцы подняли белый флаг и сдались, и это отвратительно. То, что Обама с Байденом позволили России взять под контроль украинские территории, достойно порицания. Демократы слабы, а президенту важно демонстрировать силу и лидерские качества. Я надеюсь, что в 2024 году у нас появится хороший лидер-республиканец, но не Трамп.

OpenMindeDMV: Слишком многие вообще не понимают ситуацию. Все давно бы закончилось, отправь Запад Украине все оружие самолеты, танки и т.д. и введи бесполетную зону, как у них просили. К сожалению, это была красная черта. Если Запад откажется пойти ва-банк в этом конфликте, он превратится в бесконечный. Если Запад не выполнит отчаянные просьбы до перестановок в палате представителей, останется только вариант переговоров. Усилия должны быть трехсторонними. Правда, я понятия не имею, как сейчас можно угодить всем и сразу. А вообще, начать говорить — не такая уж и плохая идея.