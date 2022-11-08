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ТАСС

В Киеве назвали продукцию национализированных предприятий критически важной для армии

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В цехе ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина
В цехе ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина.
Источник изображения: © РИА Новости / Марина Лысцева

Акции пяти стратегически важных предприятий Украины ранее принудительно перевели в госсобственность

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Продукция "Мотор сич", "Укрнафты" и еще нескольких предприятий, активы которых в понедельник принудительно переведены в госсобственность, имеет критическую важность для энергетического сектора и Вооруженных сил Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Акции пяти стратегически важных предприятий Украины были принудительно отчуждены в собственность государства. Соответствующее решение принято по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего. Речь идет о предприятиях "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор сич". Продукция, которую изготавливают указанные предприятия, критически необходима для наших вооруженных сил и энергетического сектора", - написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль заявил, что украинская экономика находится на военных рельсах, поэтому они должны обеспечивать оборонные потребности государства. "Предприятия, которые уже работали, получат больше заказов и больше гарантий от государства по производству продукции. Работа предприятий, которые на сегодня не функционировали, будет восстановлена", - уточнил он.

Ранее в понедельник Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам Украины опубликовала постановление о принудительном отчуждении в собственность государства акций компаний "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины. Данилов не исключил возвращения компаний прежним владельцам или выплаты им компенсаций после завершения военного положения.

"Укрнафта" - крупнейшая газо- и нефтедобывающая компания Украины. Компаниям Коломойского в ней принадлежит около 42% акций, 50% акций плюс 1 акцию контролирует украинское государство. 56% акций компании "Мотор Сич" - одного из крупнейших производителей двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок - были в 2016 году проданы китайскому инвестору, однако сделка была заблокирована украинскими властями. Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" уехавшего с Украины бизнесмена Константина Жеваго, а "Запорожтрансформатор" принадлежит Константину Григоришину. 

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Кредитование
Страны
Украина
Компании
АвтоКрАЗ
Мотор Сич
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