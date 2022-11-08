Завершены испытания атомной подлодки "Генералиссимус Суворов"

Глава "Севмаша" сообщил о завершении испытаний АПК "Генералиссимус Суворов"

МОСКВА, 7 ноября/ Радио Sputnik. Испытания атомного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов" завершены, задачи отработаны в полном объеме, сообщил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

""Генералиссимус Суворов" завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах. Далее на атомном подводном крейсере будет произведена подготовка АПК для передачи Военно-морскому флоту: ревизия механизмов, окончательная отделка, погрузка оборудования", – цитирует Будниченко пресс-служба "Севмаша".

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило, что АПК "Генералиссимус Суворов" выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках государственных испытаний. Ракетную стрельбу вели из акватории Белого моря по целям на полигоне Кура на Камчатке.

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