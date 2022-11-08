Космонавты начали готовить оборудование и инструменты к выходу в открытый космос

Спецкор ТАСС космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил, что вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым они также провели консультации со специалистами с Земли

МКС, 7 ноября. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) начали готовить оборудование и инструменты, необходимые для работ в открытом космосе, передает спецкор ТАСС космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым они также провели консультации со специалистами с Земли. На понедельник у космонавтов запланированы медицинские обследования состояния мышечного аппарата рук при помощи датчиков, которые снимут показания во время физической активности. Эта оценка необходима, поскольку во время выхода в открытый космос из-за давления в скафандре космонавтам приходится прикладывать усилие, чтобы выполнять работу.

Ранее спецкор ТАСС сообщал, что работы в открытом космосе по плану будут длиться 6 часов 50 минут. Предполагается, что поддержку с борта МКС космонавтам окажет их коллега Анна Кикина. Открытие люков запланировано на 17:20 мск 17 ноября.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас корпункт ТАСС на МКС возглавляет Дмитрий Петелин.