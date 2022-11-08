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В США стартовала к МКС ракета с украинской ступенью и российскими двигателями

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Российский двигатель РД-181
Российский двигатель РД-181.
Источник изображения: NASA

С космодрома Уоллопс в штате Вирджиния состоялся успешный пуск средней ракеты Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus. Об этом сообщает НАСА.

По данным американского космического агентства, корабль достигнет Международной космической станции (МКС) 9 ноября.

Как пишет издание SpaceNews, произведенный пуск стал предпоследним для ракеты Antares версии 230+, на первой ступени украинского производства которой установлены два российских двигателя РД-181. В дальнейшем, как отмечается в публикации, планируется запускать носитель версии 330 с силовыми агрегатами разработки компании Firefly Aerospace.

Согласно корпорации Northrop Grumman, до ввода в эксплуатацию Antares 330, который должен состояться не ранее 2024 года, космический корабль Cygnus будет запускаться на ракете SpaceX Falcon 9.

В марте в колонке для «Известий» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец написал, что Россия отказалась поставлять США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares, запускающей грузовой космический корабль Cygnus к МКС.

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