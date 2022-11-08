Подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" завершил все испытания в Белом море

Как отметил генеральный директор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко системы корабля проверены в различных режимах

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" завершил все этапы испытаний в акватории Белого моря. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.

"Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме. "Генералиссимус Суворов" завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах", - сказал Будниченко.

Он также уточнил, что атомный подводный крейсер подготовят для передачи военно-морскому флоту.

Атомный подводный стратегический крейсер "Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Санкт-Петербургское Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

"Генералиссимус Суворов" заложен на заводе "Севмаш" 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга 25 декабря 2021 года. Планируется, что подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

[i]В новость внесена правка (15:30 мск) - передается с уточнением источника.[/i]