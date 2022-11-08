Бронетехника, минометы и зенитки из Финляндии воюют на Украине

Источник изображения: Фото: bmpd

На Украине продолжается утилизация снятого с вооружения иностранного оружия. Так, у боевиков киевского режима замечены старые финские буксируемые минометы 120 Krh 85 92.

Как сообщает "РГ: русское оружие" со ссылкой на телеграм-канал блога bmpd, они были изготовлены бывшей компанией Tampella в середине 80-х годов. Всего тогда поставили шестьдесят единиц. Минометы использовались в войсках до начала нового века, а потом их отправили на хранение.

Первая информация об использовании такого оружия ВСУ обнародовали еще в конце лета этого года. Тогда оно было замечено на вооружении морских пехотинцев ВМСУ.

Интересно, что засекречен не только сам факт поставки, но и количество переданных экземпляров.

Масса при транспортировке достигает 500 кг, после развертывания снижается до 159 кг. Максимальная дальность стрельбы - 7300 м. Скорострельность - до пятнадцати выстрелов в минуту.

Возможно использование мин финского производства и поставленными другими государствами.

Финляндия не афишировала иные поставки, например зенитные установки 23 Itк 61, являющиеся версиями советских "рогаток" - ЗУ-23-2.

Также в боевых действиях принимают участие бронетранспортеры Sisu XA-180, несколько штук из которых уничтожены в недавних боях.

Поскольку финская армия, несмотря на переход на стандарты НАТО, еще продолжает иметь солидные запасы техники советских образцов, а также собственного устаревшего оружия, то не исключены и новые "подарки".

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